李曉佳：創辦人仙遊 金沙續牌反現契機

澳門在2002年對外開放賭權，艾德森挾在拉斯維加斯打響的「威尼斯人」品牌，聯手香港富豪呂志和旗下銀河娛樂（0027）投得賭牌，殺入澳門市場。雖然其後因為發展策略不同，雙方最終分道揚鑣，但金沙的出現令澳門賭業競爭變得激烈，除首次確立賭牌「副牌」機制，在2004年5月落成開幕的澳門金沙娛樂場大收旺場，「賭王」何鴻燊當年因此在賭場奉送叉燒飯留客更成為一時佳話。

帶領賭業風潮 促進濠賭競爭

其後澳門金沙破紀錄在開幕一年內即告「回本」，令澳門各家博企紛紛投入美式賭場風潮，其後艾德森再度「添食」，在2007年8月建成當時全球規模最大的賭場兼綜合度假村澳門威尼斯人，又開啟博企在路氹開設賭場潮流。不過，儘管艾德森在澳門建樹不少，但近年各家賭牌接近到期下掀起續牌爭議，尤其特朗普上台後，中美過去4年全方位角力，令人擔心3家美資面對失牌風險。以同屬特朗普金主、永利澳門（1128）大股東史提芬永利為例，他近年已淡出公司希望淡化影響，但公司去年8月計劃發行優先票據時已先行預警，指中美關係若進一步惡化，他們的業務及前景「或會因由一間美國公司控股的事實而受不利影響」。

中美交惡 3家美資臨失牌風險

至於另一家美資副牌博企美高梅中國（2282），持股7.51%的中資基金雪湖資本上周更先發制人，發公開信要求美高梅中國母公司MGM Resorts 向中資機構出售兩成股份，同時增加非博彩元素，「為重獲賭牌創造條件」。

你知我知人人都知，要在澳門重新獲發賭牌，沒有中央首肯絕不可能，本來由於艾德森與特朗普關係密切，加上艾德森本人病重下一直未有動作，相比其餘兩家美國同業，金沙形勢上處於被動；不過，隨着特朗普選戰失利，加上艾德森突然辭世，筆者反而估計圍繞金沙的不明朗因素暫時掃除。

舊將加盟同業 成金沙潛在挑戰

事實上，現時澳門政府愈來愈注重博企的社會企業責任及開發更多體育元素，在非博彩元素向來稱強的金沙，承繼艾德森奠定的基礎，一旦掃除政治上的不安因素，筆者估計重獲賭牌機會大增。但在細節執行部分，隨着公司部分舊將加入澳博及勵駿（1680），則可能為金沙未來帶來更多潛在挑戰。

[李曉佳 財經澡堂]