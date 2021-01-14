WhatsApp逃亡潮 Signal下載量升35倍

Telegram同受惠倍升

Signal由WhatsApp聯合創辦人Brian Acton所創，在facebook收購WhatsApp後，他因不認同新的私隱政策而離開WhatsApp，自立門戶。截至去年底，Signal月度活躍用戶約2000萬。

近期另一流行通訊軟件Telegram也下載量急增。自WhatsApp宣布共享數據後的一周，Telegram下載量達到1190萬次，較宣布前一周的650萬次增長近1倍，月度活躍用戶累計超過5億人。反觀WhatsApp在宣布前的一周下載量為1130萬次，而在宣布後的一周卻降至970萬次，按周下跌14%。WhatsApp的全球用戶超過20億。

此外，主要社交平台封殺美國總統特朗普及其支持者，也觸發部分極右政客呼籲「轉台」。有「巴西特朗普」之稱的巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro），近日呼籲其在Twitter的660萬支持者訂閱其在Telegram的頻道。

疫下整體App下載量新高

市場調查機構App Annie發表最新報告，指受疫情影響，2020年全球移動應用下載量按年增長7%至2180億次創新高，全球移動市場用戶支出累計按年增長兩成至1430億美元。

（綜合報道）

[國際金融]