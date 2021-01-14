美散戶急增 6垃圾股佔成交近1/5

「蚊型股」當炒，股價近日升穿1美元的寵物藥品製造商Zomedica，近期每日成交量超過10億股，成為交投最活躍的股票。至於製藥公司Tonix Pharmaceuticals的「蚊型股」，周一交易量亦飈升至2020年平均水平的12倍。大麻「蚊型股」Sundial Growers的單日成交量，也是去年平均水平的9倍。連同另外幾隻「蚊型股」，它們的單日成交量合計達到26億股，相當於美股總成交量接近兩成。

原股價不足1美元 狂炒即日鮮

觀察散戶對美股成交量影響的方法之一，是將紐交所和納斯達克交易所的交易量，與經紀商作對比，後者通常由Robinhood等平台的散戶進行交易。

經紀商上月的交易量，首次超越大型交易所，至少是2008年以來首次。美股近期成交量持續上升，上周每天平均成交量達148億股，是歷來最繁忙的時段之一。羅素3000指數成分股中，價格在2美元以下的股票，在2021年開始至今，價格平均漲近13%，股價低於5美元的股票也漲近10%。

（綜合報道）

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