英特爾易帥 股價即飈8% CEO被挖走 雲計算公司VMware受壓

美國10年期國債孳息率周二曾高見1.187厘的10個月高位，但由於多名聯儲局官員否認「收水」在即，加上美國國債拍賣需求強勁，以及通脹溫和，美國10年期國債孳息率在衝高後回落至昨晚的1.1厘水平。

官員否認收水 美10年息衝高回落

斯旺在擔任英特爾臨時行政總裁7個月後，於2019年1月「坐正」。英特爾的業務在他任內接連失利。去年夏季，英特爾透露新一代晶片將要延遲推出，與此同時，競爭對手AMD的晶片已組裝於筆記簿型電腦付運。蘋果去年秋季更宣布將在Mac電腦使用自己的專有晶片，放棄沿用長達15年的英特爾晶片。

英特爾的股東——激進對冲基金Third Point，去年底批評英特爾「失去市場領導地位」，並敦促英特爾董事會考慮進行戰略調整，包括研究是否繼續當集成設備製造商，又或剝離一些失敗的併購資產。在此之前，英特爾的市佔率已被AMD、三星電子和台積電蠶食。市場近日盛傳英特爾已就外判晶片生產，與台積電及三星電子洽談。

市佔被蠶食 英特爾CEO捱轟

在斯旺離職的消息公布後，控制Third Point的著名對冲基金經理Daniel Loeb稱，對英特爾所有股東來說，這是正確的決定。有分析認為，斯旺沒有技術背景，只是由財務總監晉升，反觀蓋爾辛格曾任英特爾首任技術總監。

英特爾昨預計，2020年第四季收入和利潤將超越此前預測。該公司又表示，最新一代的7納米晶片技術「取得顯著進步」，詳情將在1月21日公布業績時討論。

此外，擁有加拿大OK便利店（Circle K）的加國便利店營運商Alimentation Couche-Tard，正與法國家樂福（Carrefour）商討合併。雙方證實，進行了「非常初步」的討論。在巴黎交易的家樂福昨午夜前股價升15%創新高。

通脹放緩 遠遜儲局目標

對於何時縮減買債規模，聯儲局官員似乎出現分歧，喚起市場人士對2013年「退市恐慌」的記憶。量寬持續多久，部分取決於通脹水平。昨公布的美國12月核心消費者價格指數（CPI），按月僅升0.1%，較11月的0.2%增長放慢。與去年同期相比，12月核心CPI升1.6％。數據反映通脹仍遠低於聯儲局目標。明年有投票權的波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）及聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）均表示，暫毋須討論減少貨幣政策的支持。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）亦預計，在2022年前量寬不會有變。不過今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic），與達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）均表示，對討論「收水」持開放態度。市場關注聯儲局主席鮑威爾在香港時間周五凌晨講話對貨幣政策的啟示。這將是美聯儲本月底舉行貨幣政策會議前的重要講話。

（綜合報道）

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