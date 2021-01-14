經濟

日本城母企：政府加稅需智慧 考慮推出時機 否則市場「一冧再冧」

【明報專訊】財政司長陳茂波日前放風指有機會加稅，國際家居零售（1373）主席兼執行董事魏麗霞表示，作為零售商當然希望香港維持簡單稅制，增加競爭力。現時本港營商面臨許多困難，政府需「以智慧認真考慮」何時推行，否則市場只會「一冧再冧」。

明報記者 蕭嘉聰

被問及對政府有機會增加利得稅或開徵消費稅，魏麗霞表示，相信政府改稅制有其原因，不過現時整體商業活動艱難，尤其是零售行業面對大量不確定因素，多年來租金、人力資源、物流等成本高昂，希望政府在可以的情况下保持低稅制。她又稱，如開徵消費稅會積極配合，集團亦會維持薄利多銷策略，但強調市况欠佳，政府應認真思考推出的時機。

拓新品牌「日記士多」 擬今年開10至15間

集團近日在將軍澳開設新店「日記士多」，魏麗霞指出，未來會繼續擴展該品牌，隨着業務轉型至便利綜合店，將有更多空間開設店舖，今年計劃開10至15間分店，視乎與業主商討租金而定。她續稱，去年租金向下，街舖跌幅較大，商場亦獲減租，續租時會與業主傾減租。

她表示，去年集團增聘約100人，未來日子將發展多個新項目，將繼續聘人手。集團每年1月均會調整員工薪酬，今年亦會加薪，幅度就視乎市場而定，亦會派發花紅。

研線上同步銷售年花

日本城周二公布計劃在門市舉行小型花市，集團股價昨升2.4%，收市報2.59元。魏麗霞表示，門市一向設有園藝部，以往農曆新年亦有出售年花，銷售表現理想。因應政府近日取消年宵市場，希望擴大銷售規模，客人可選購年花之餘，花商亦要清貨，現正研究線上同步銷售年花。

她指出，會與花商積極研究合作，每間門市都會出售年花，線上希望做到客人「睇到嗰盤花，收貨都係嗰盤花」，避免客人滿心歡喜下單，但最終投訴產品不一樣。

她又稱，線下門市的人流不錯，去年12月的銷售按年表現理想，因2019年12月受社運影響，市民多離港消費，由於今年天氣較寒冷，對1月、2月農曆新年的銷售亦持正面態度。

自家口罩銷售達7位數 廠房已有盈利

集團去年7月起發售自家口罩，魏麗霞透露銷售表現平穩及理想，銷售達7位數字，廠房已有盈利，加上原材料價格回落，成本可控制得更好。現時集團亦與企業合作，未來希望接獲更多企業訂單，亦會積極研究拓展至批發。除了基本口罩，將尋找更多新意，例如與卡通人物合作。

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