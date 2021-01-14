星河旗下物管今起招股 每手3919元入場

公司全球發行2.5億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額介乎8億元至9.7億元。招股期至1月19日（下周二）中午12時截止，預計1月26日掛牌。

星盛商業今次引入4名基石投資者，分別為新世界（0017）投資500萬美元、深創投投資8100萬美元、招商局及中銀合資的投資公司投資9950萬美元，以及內地私募雙城資本投資1000萬美元。其中深創投股東之一，正是星盛商業母公司星河控股。

引入新世界等基石投資者

星盛商業主席黃德林表示，今次上市有意引入具協同效應的投資者，但現時不便透露與新世界的合作。星河控股為深圳老牌發展商，創始人黃楚龍被內媒稱為「低調富豪」，黃德林為黃楚龍次子；黃楚龍長子黃德安則會出任非執董。

公司主營大灣區商用物管，在管物業類型包括購物中心、購物街等。根據初步招股資料，公司去年前9個月收入錄得3.06億元（人民幣‧下同），其中來自母公司收入佔2.65億元，佔收入總額86.6%。期內來自持續經營業務的股東應佔利潤錄得895.9萬元。而截至最後可行日期，公司與53個商用物業項目訂立合約並提供服務，總合約面積約328.4萬平方米。