銀保監推消費金融公司分級制

評級涉公司治理資本管理等

分級方面，監管評級共分5個級別，90分以上為1級；70分至90分為2級；50分至70分為3級；50分以下為4級；無法正常經營的直接評為5級。據通知解釋，1級的消費金融公司是各方面較為健全的機構，發現問題較輕微，能夠在正常運營中解決；2級的消費金融公司在不同程度上存在一些問題或風險，須引起監管關注；3級消費金融公司表明存在的問題較多或較為嚴重，整體風險管控能力較弱；4級表明存在非常嚴重的問題和風險，甚至危害公司生存，有需要改善經營狀况、降低風險水平、補充資本金，必要時銀保監可依法採取限制高風險業務活動、限制股東權利、限制分配紅利等監管措施。

至於5級的消費金融公司，表明風險程度超出公司控制能力，已不能正常經營，應合併、收購、重組、引進戰略投資者等，或依法實施接管；無法救助的公司應退市。

供內部使用 評級不得作宣傳

銀保監指監管評級結果應作為監管機構衡量公司經營狀况、風險管理能力，以及在此基礎上制定監管規劃、採取監管措施的重要依據，還應作為消費金融公司市場准入參考因素。評級結果原則上僅供監管機構內部使用，不得對外公布；消費金融公司亦不得將監管評級結果用於廣告、宣傳、營銷等商業目的。