經濟

中人壽去年保費收入按年升7.8%

【明報專訊】多家內險股昨日公布去年全年保險保費收入數據。其中，中人壽（2628）公布，去年累計原保險保費收入約6129億元（人民幣‧下同），按年增長7.83%。中人壽股價昨收報17.88元，跌0.11%。

中國人保去年保費收入升1.5%

另外，中國人保（1339）去年全年原保險保費收入合共5604.6億元，按年上升1.5%。不過升幅主要來自旗下人保健康的健康業務保費收入，人保健康的2020年保費收入為322.57億元，按年升43.9%；人保壽險的全年保費收入為961.84億元，按年跌2%。

至於人保旗下中國財險（2328）的全年保費收入為4320.19億元，按年輕微增長0.1%，當中以信用保證險的收入跌幅最厲害，按年減少76.8%至52.83億元；農險收入按年增17.4%至357.54億元為表現最佳；作為主要保費收入來源的機動車輛險收入達到2656.51億元，按年僅升1%。人保股價昨收報2.47元，升0.41%；中國財險收報6.22元，跌0.32%。

新華保險去年保費收入按年升15%

新華保險（1336）去年全年累計原保險保費收入為1595.11億元，按年增長15.48%。新華保險收報31.3元，跌1.42%。

相關字詞﹕中國人保 財險 中人壽 內險股

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