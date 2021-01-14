中資大搞電動車 吉利富士康組合營 Tesla指定二手買賣 世紀聯合復牌炒上兩成

明報記者 陳子凌

吉利昨日收市升1.08%，報32.7元；富智康尾市算幅收窄，報1.22元，升18.4%。

富智康偷步炒曾飈三成

吉利與富士康的合作於昨日下午傳出，富智康股價曾一度升三成，收市後雙方正式公布已簽署戰略合作協議，共同成立各持50%股權的合資企業，提供汽車代工生產，並向汽車生產商提供整車、零組件、智能驅動系統和電動汽車產業價值鏈諮詢服務，為汽車電動化、智能化、網聯化等過程中，從設計到生產提供一站式服務。

合營公司董事會將由5名成員所組成，富士康將任命包括董事長在內的三名成員，吉利將任命兩名成員。本周一（11日）吉利才與百度宣布合營研發智能電動車的公司，不過，據《騰訊財經》引述接近消息人士指出，吉利與富士康的合營公司，暫時沒有為百度與吉利的合營公司代工的計劃，吉利與富士康現階段也沒有引入新投資者及上市計劃。

除了吉利先後與百度及富士康合作進軍智能電動車產業，近期多家車企也透過合作方式加快推進智能電動車業務發展，例如上汽與阿里巴巴（9988）合作成立的智能電動車品牌「智己汽車」，昨日公布兩款車型，首款車型將於2021年4月接受預訂，且在法規允許及高精地圖開放下，2021年底智己汽車將具備自動駕駛能力。此外，廣汽（2238）與長安汽車早前也分別與華為合作研發智能電動車（見表）。

上汽阿里「智己汽車」公布兩車款

除了車企，4S店經銷商世紀聯合也沾上電動車光環，前日公司曾升近1.4倍，臨收市前一小時中途停牌，昨日公司證實，旗下創世紀二手車交易市場已與Tesla訂立「二手車置換合作協議」，成為Tesla指定的服務供應商，為買家提供二手Tesla的買賣服務。世紀聯合復牌後曾再飈55%，收報1.08元，仍升21%。