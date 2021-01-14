彭博：王冬勝接班人 廖宜建王雲峰最熱

廖宜建掌華業務多年 王雲峰被指長袖善舞

王冬勝今年將踏入70歲，彭博報道，王冬勝此前已延長任期，現時正指導廖宜建和王雲峰，冀在自己退休前加強內地業務團隊。因應涉美國調查華為及國安法事件，該行一直受到中美夾擊，因此對王冬勝接班人有寄望。匯控不予置評。

有望接任王冬勝的其一人選廖宜建，為前政務司廖本懷之子，在日資瑞穗銀行工作後，於1997年加入匯控，服務該行至今近24載；他曾主管中國業務5年，有豐富與官員和監管機構打交道的經驗。惟知情人士表示，由於廖宜建生於香港並於英國受教育，與中國官員會面時往往較死板。

不過，由於其對中國市場的深刻了解，以及說得一口流利英語，廖宜建獲一眾投資者和分析師的歡迎。另知情人士透露，廖宜建與匯控集團行政總裁祈耀年和董事史美倫關係密切。

至於另一熱門人選王雲峰是土生土長的內地人，出生於南京、畢業於上海復旦大學，加入匯豐前曾在中行（3988）及德銀工作，被認為較廖宜建更擅長跟官員和國企打交道，更有效掌握中國不透明的監管和政治環境。知情人士表示，王雲峰公眾形象頗佳，但於2020年3月才接替廖宜建，成為匯豐新任中國行長兼行政總裁，新官上入任不久，認為需要積累更多經驗，才能「擔大旗」。