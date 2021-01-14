彭博：王冬勝接班人 廖宜建王雲峰最熱

【明報專訊】彭博引述知情人士指，匯控（0005）已展開非正式遴選工作，為亞太區行政總裁王冬勝尋找接班人，目前以亞太區環球銀行業務主管廖宜建及中國行長兼行政總裁王雲峰呼聲較高。隨着該行眼光放中國，新掌舵人需有廣泛人脈，並可跟中國官方建立長遠關係。一旦成功「上位」，二人料需決策該行內地及香港市場的擴張。
廖宜建掌華業務多年 王雲峰被指長袖善舞
王冬勝今年將踏入70歲，彭博報道，王冬勝此前已延長任期，現時正指導廖宜建和王雲峰，冀在自己退休前加強內地業務團隊。因應涉美國調查華為及國安法事件，該行一直受到中美夾擊，因此對王冬勝接班人有寄望。匯控不予置評。
有望接任王冬勝的其一人選廖宜建，為前政務司廖本懷之子，在日資瑞穗銀行工作後，於1997年加入匯控，服務該行至今近24載；他曾主管中國業務5年，有豐富與官員和監管機構打交道的經驗。惟知情人士表示，由於廖宜建生於香港並於英國受教育，與中國官員會面時往往較死板。
不過，由於其對中國市場的深刻了解，以及說得一口流利英語，廖宜建獲一眾投資者和分析師的歡迎。另知情人士透露，廖宜建與匯控集團行政總裁祈耀年和董事史美倫關係密切。
至於另一熱門人選王雲峰是土生土長的內地人，出生於南京、畢業於上海復旦大學，加入匯豐前曾在中行（3988）及德銀工作，被認為較廖宜建更擅長跟官員和國企打交道，更有效掌握中國不透明的監管和政治環境。知情人士表示，王雲峰公眾形象頗佳，但於2020年3月才接替廖宜建，成為匯豐新任中國行長兼行政總裁，新官上入任不久，認為需要積累更多經驗，才能「擔大旗」。