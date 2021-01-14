北水續湧入 分析：禁令利港股吸資

5禁令股8日吸571億元

北水在今年至今8個交易日，合共淨買入5隻禁令股571.42億元（見表），佔整體淨買入的資金53.08%，其中中移動淨流入332.03億元，高於北水愛股騰訊（0700）的277.26億元，中海油亦有累計105.98億元。花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程表示，制裁令生效後，北水加快流入，對港股市場利好。受制裁的企業的收入近乎完全來自中國，即使公司不能從美國募資，仍能從中國、香港、新加坡，甚至歐洲市場集資，因此禁令對公司的影響不會持久。

不過，北水昨日未能帶動恒指繼續向上，上證指數創5年新高後回吐，恒指早上升至28,414點的近一年新高後掉頭向下，至28,140點獲支持，收市跌幅收窄41點或0.15%，報28,235點，主板成交回升至2021.35億元。國指收報11,184點，跌0.29%，科指跌0.65%，收報8669點。

資金輪流炒作落後行業

截至晚上11時45分，恒指夜期報28,242點，高水6點。

中海油逆市上升5.48%，與升5.03%的中石化（0386）和升4.44%的中石油（0857），並列表現最佳藍籌股。油氣服務股表現更佳，中海油服（2883）和海隆控股（1623）升近一成。

資金輪流炒作落後行業，基建股中鐵建（1186）升5.23%，中交建（1800）升3.75%，設備股中聯重科（1157）升9%。中國平安（2318）升1.36%報101元再成紅底股，惟前日急升的太保（2601）和新華（1336）回吐逾1%。

匯豐看好港股 稱較A股吸引

匯豐證券策略亞太區主管林傳英表示，過去亞洲股市因疫情而大跌40%至50%，惟至2020年第四季已回復正常，疫情期間大跌的股票已回復上升勢頭。他相信亞洲股票未來會繼續向上，對A股維持中性看法，對港股市場則更為樂觀。他解釋，A股與H股溢價收窄及更多中概股來港第二上市，以致港股更吸引。