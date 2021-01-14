難保又轉軚 Webb：為投資者着想應換人

麥萃才：現已無人「聽特朗普支笛」

獨立股評人David Webb便指出，自盈富宣布不對禁令股有新投資後，該基金有2%的單位被贖回。至於盈富會否像紐交所一樣，作第二次轉軚，他拭目以待（wait and see）。但他認為，即使在拜登政府下，對抗中國是兩黨共識，中美兩國之間難有善意。因此，為投資者着想，盈富基金監督委員會仍應考慮撤換基金經理人，另找有經驗的非美資公司負責管理，以避免日後的問題。

事實上，二次轉軚並非沒有可能，紐交所便曾經示範過一次。早前紐交所一度表示，會把三大中資電訊股的ADR除牌，但因為禁令未明確表示是否涵蓋被制裁公司的上市子公司，上周紐交所一度轉軚，指不會除牌。然而此舉惹怒美國財政部，財政部隨即明確把三大電訊商的ADR列入禁令範圍，以致紐交所在僅僅一日內，第二次轉軚，重新啟動除牌程序。

反對聲大 拜登政府料從長計議

不過，須注意上周紐交所的連串事件時，美國尚未發生國會大樓被衝擊的事件。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才便表示，如今已經沒有人會「聽特朗普支笛」，即使他想再更新或釐清行政命令，政府內部恐怕會陽奉陰違，他在剩餘任期已難干涉此事。

而當拜登上場後，即使一時三刻未必會撤銷禁令，但由於禁令本身是損人不利己，美資公司近日的反對聲音亦頗大，相信拜登政府日後能從長計議。