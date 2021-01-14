道富3日轉軚 盈富恢復買禁令股 稱子公司為「非美人士」 金管局轟引起市場混亂

明報記者 廖毅然、歐陽偉昉

道富發言人指，根據道富環球投資管理對美國政府13959號行政命令及其內部政策的詮釋，就盈富基金之管理上，盈富基金及道富環球投資管理亞洲有限公司，均被視為非美國人士。因此，道富環球投資管理亞洲有限公司將繼續以追蹤恒生指數表現為目標管理盈富基金，對所有恒生指數成分股進行新投資。道富認為，該等投資不違反有關行政命令。但重申，根據該行政命令，盈富基金不再適合美國人士投資。

道富：理解此事涉重大公眾利益

根據美國道富銀行的年報，道富環球投資管理亞洲有限公司是香港註冊的公司，然而，其亦是美國道富銀行的全資附屬公司。事實上，道富在本周一宣布不再對禁令股進行新投資，理由是「受行政命令的影響」，不過連日惹來熱議，坊間有聲音要求撤換基金經理人。

金管局發言人昨晚便批評，留意到道富環球過去數天的公告，雖然未有對盈富基金投資者造成實質影響，但卻對市場造成不必要的混亂。發言人強調，金管局一直和盈富基金監督委員會及道富緊密溝通及跟進事件。

道富發言人昨日補充，自從美國於1月6日發布更新的制裁名單以來，道富環球作為盈富基金之基金經理，一直努力檢閱若干事項，以繼續投資於所有恒生指數成分股。鑑於盈富基金對香港市場的重要性，道富理解此事關乎重大公衆利益，並希望恢復投資一舉能證明道富致力恪守盈富基金緊貼恒指表現的承諾。

道富僅過了3日便轉軚，盈富基金監督委員會成員、中文大學偉倫金融學教授陳家樂回覆查詢時表示，委員會與道富環球有緊密溝通，不過相關討論內容不便透露。陳家樂指，盈富當日不再投資受制裁股份是很急的決定，而制裁相關的問題複雜，他會繼續密切留意發展。

陳家樂：當日不再投資屬很急決定

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才指出，道富考慮的不單是會否違反美國法例，由於新措施影響的是包括非美國投資者在內的所有持份者之利益，因此道富必需作全盤考慮。他指出，「若不對禁令股進行新投資，會有追蹤誤差，對投資者構成額外成本。」麥萃才認為，道富目前的決定才是符合投資者利益。

不過，獨立股評人David Webb指出，美國制裁中資公司是兩黨的共識，為投資者着想，盈富基金仍需要撤換經理人（見另稿）。