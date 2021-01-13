安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力

去年全球爆發疫情後，各國經濟活動不能正常運作。姚遠表示，今年市場宏觀前景將以經濟增長、疫情控制及中央政策為重點。其中內地在研發疫苗方面處於領先地位，在第三階段的臨牀試驗中提供了三種治療方法，外界普遍預計今年可以為大部分人接種。姚遠又認為，拜登政府的外交政策或將變得更可預測，有助緩和中美關係，特別在貿易方面。不過，在核心科技和金融主導地位的競爭可能繼續，仍會有地緣政治摩擦。

若貿易伙伴國爆疫 出口勢減

今年是中國第十四個五年規劃的第一年，國策以核心科技和關鍵供應鏈自立為目標，投資於研發，促進有機創新及產業升級；持續推動城鎮化，並壯大中產階級，追求可持續的高質量增長；應對氣候變化和改善環境，目標是碳排放在2030年前達到頂峰，並在2060年前實現碳中和。

拜登上場 料不增加對華關稅

不過，今年內地最大風險除了是地緣政治外，也可能受其他國家的疫情發展所影響。假如內地貿易伙伴疫情持續爆發，不得不重新封城，內地短期內或面臨對出口需求減少。惟因應疫情實施的社交距離及僱員在家工作措施，對醫療相關產品的需求可能仍然巨大，電子產品的出貨量也將保持強勁。這些產品的銷售激增，帶動去年內地出口總額上升，擺脫嚴重的出口收縮。

除了疫情外，安盛投資管理高級投資組合經理Simon Weston預計，在拜登政府領導下，將不再增加對華進口貨品關稅。不過，降低現有關稅門檻也很高，可能改為要求中國在其他領域做出讓步，例如技術方面，兩國在這些領域競爭將持續激烈。隨着經濟逐步復蘇，中央也開始退出其超寬鬆政策。人民銀行最近對流動性注入變得更加謹慎，並避免使用備受關注的政策工具，例如準備金率和減息。再加上經濟數據轉好，導致在岸債券收益率回升至疫情爆發前的水平，故該行看好內地房地產債券市場及高收益債券前景。

他亦對亞洲股票市場前景維持樂觀看法，因為區內經濟將在外圍因素支持下持續復蘇。隨着疫苗推出，已發展市場將逐漸恢復，從而增加對亞洲出口的需求，並預期經濟活動將持續正常化，為受疫情影響最嚴重的行業如旅遊及酒店業帶來提振作用。

科技股仍是投資重點

中國股票在亞洲區內仍具吸引力，皆因經濟較迅速復蘇。而疫情下最大受惠者如電子商務等「新經濟」行業增長更為急速。內地亦將更重視醫療保健行業，將提高投資者的關注及興趣；推動可再生能源發展的政策，亦會產生投資機會。惟個別行業的監管風險有所升溫，最明顯是金融科技，以及一些被指壟斷的互聯網企業，但長遠而言前景仍然正面，實力基礎並無減損。

Weston表示，基金組合一直奉行着眼於長線、結構性增長機會的投資策略，而今次疫情很大程度上確認並加速了多個長期趨勢，例如電子商務和醫療保健。

而科技仍是關鍵一環，疫情再次證明了科技在大家生活各方面日漸普及，持續推動新的工作和生活方式。部分行業直接受惠於在家工作趨勢， 5G和物聯網發展也將帶來更多投資機會。在此這大背景下，科技仍將是基金的投資重點。

龍彩霞 明報記者

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