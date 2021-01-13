中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房

資料顯示，徐氏曾於2019年將物業向財務公司承造二按，徐氏亦於去年初被兩間公司入稟追收逾3.5億元欠款。徐氏2006年11月4800萬元購入，持貨14年，帳面獲利5250萬元或逾1倍。

馬主崔寶榮4457萬購敦皓3房戶

另一邊廂，有豪宅物業獲名人接貨。土地註冊處顯示，西半山敦皓高層A室，實用面積1260方呎，屬3房連套房及工人套房間隔，上月下旬以4456.8萬元易手，實呎35,371元，買家為本地馬主崔寶榮（TSUI PO WING DAVID）。原業主2016年以4456.8萬元一手買入單位，帳面屬平手離場，料連使費計實蝕逾423萬元。

逸瓏4房連車位4050萬易手

美聯區域營業董事張詠思表示，九龍塘逸瓏7座高層A室，實用面積1269方呎，4房1套間隔連一個車位，當中車位價值250萬元，是次車位連單位合共4050萬元易手。原業主2011年10月以2969.9萬元不連車位購入。若撇除車位計，即是次成交價約3800萬元，原業主持貨約9年多帳面獲利約830萬元或28%。

除豪宅市場交投暢旺外，中小型屋苑交投亦熾熱，鴨脷洲海怡半島本月暫錄19宗成交，較上月同期9宗多出1倍，日前更單日錄5宗成交。中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，有關單位為1座高層F室，實用面積532方呎，2房間隔，以920萬元易手，實呎17,293元，屬同類2房近月高價成交。原業主1991年8月以101.53萬元一手購入，帳面獲利818.47萬元或逾8倍。