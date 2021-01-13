經濟

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佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成

【明報專訊】佳寶集團近月先後沽出多個物業，部分更要蝕讓售出，其中大圍積存街60至68號全幢巨舖，最新以約2.05億元售出，若連使費計料實蝕約1600萬元；另鄰近太子港鐵站的別樹華軒地下一個舖位，以約2500萬元易手，原業主持貨4年，帳面蝕約450萬元或約15%。

市場消息指，佳寶集團最新售出大圍積存街60至68號全幢巨舖，物業樓高5層，全幢面積約18,108方呎，以成交價約2.05億元計，呎價約1.1萬元。物業現由老人院以每月78萬元租用，預計買家可享租金回報約4.6厘。資料顯示，佳寶2018年5月以2億元購入該巨舖，去年底曾獲科達地產主席湯君明以1.87億元透過公司股權轉讓方式購入，惟在交易前取消。現持貨3年以2.05億元沽出，連同交易雜費等，料蝕約1600萬元，蝕幅約8%。

別樹華軒舖2500萬沽 4年帳蝕450萬

另外，中原商舖部高級分區營業董事曾自強表示，鄰近太子港鐵站的別樹華軒地下12號舖，面積約480方呎，以約2500萬元售出，呎價即約5.2萬元。物業連租約易手，現租客為台式飲品店，月租約7.5萬元，回報達3.6厘。資料顯示，原業主2017年斥約2950萬元購入舖位，帳面蝕約450萬元或約15%。

此外，土地審裁處接獲今年首宗強拍申請，物業位於九龍城嘉林邊道26A及26B號、聯合道13A及13B號舊樓，項目佔地約8000方呎，申請人現持約95.45%業權，整個物業估值約1.7593億元。有關申請人南都環球（香港）有限公司、盛添控股（香港）有限公司，以及南悅投資（香港）有限公司，上述3家公司董事均包括具內地背景的投石智庫始創人徐凱祥等人。

相關字詞﹕聯合道 嘉林邊道豪宅 強拍申請 別樹華軒 佳寶 蝕讓成交 舖位成交

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