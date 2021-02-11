MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬

作為2021年頭炮新盤的MONACO，上周五以折實平均實呎22,669元首推80伙價單，剛過去周日加推二號價單80伙，折實平均實呎23,710元，發展商昨晚第二度加推3號價單，涉及40伙，折實均呎24802元。據悉，項目至昨晚暫累收逾2000票，以已公布價單200伙計，超額約9倍。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，項目將於短期內公布銷售安排，最快本周末首輪開售，入票客中不少投資者及家庭客對3房不同戶型單位感興趣，有意購入投資或自住，亦有大手買家有意購買2個或以上單位。

OASIS特色戶實呎3.4萬 買家先住後付

同系區內OASIS KAI TAK，一個低座A座2至3樓B室，實用面積1360方呎，連619方呎天台特色戶，日前以4680萬元售出，實呎34,412元，買家採用1088天成交期，並可先住後付。

另方面，LP10昨開放7個示範單位予傳媒參觀。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，項目最快今日開價，首批不少於179伙，售價會參考同區物業，近日LP6售出約19個貨尾單位，平均實呎約1.9萬元，亦會為LP10作開價參考。

LP10最快今日開價 近4000呎巨無霸曝光

此外，示範單位將於明日開放予公眾參觀。就樓書所見，項目面積最大一伙為2A座58、59樓A室，實用面積3928方呎，連349方呎平台及1634方呎天台，並設私家泳池，採5房5套設計，以面積計為將軍澳最大單位。盧又稱，此類特色單位將於稍後招標，而同系LP6特色單位售價高達6000多萬元，實呎約2.4萬元，上述LP10特色單位售價將以此作參考。