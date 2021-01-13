美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰

【明報專訊】去年疫情打擊各行業，踏入2021年，美聯集團（1200）主席黃建業（圖）認為，最壞時刻已過，香港經濟有機會「疫後重生」，隨着疫苗即將抵港，若北水回流及股市升勢持續，有利中長線樓市發展，預計今年樓市「送疫迎牛」展現新氣象。此外，若疫情大幅放緩，加上中港通關，當中外資金「洪流匯聚」，料全年樓價回升，幅度視乎經濟前景，如疫情放緩，可出現「小V形反彈」至少升5%，假如本港經濟強勁復蘇，樓價甚至有力直撲2019年創出的歷史高位。
物色民生舖作長線投資
黃建業又稱，2020年舖位買賣成交宗數僅錄1077宗，為自1996年以來的歷史新低，而疫情下，「宅經濟」及網上購物流行，加上疫情重擊實體零售行業，舖位價格已經大幅調整，不過交投有望於「疫後反彈」，基於本地消費力量抬頭，以及疫後市民「報復式」消費，睇好民生舖位長遠升值潛力。
黃建業表示，一直深信「藏富於樓」，對投資物業「情有獨鍾」，相信現時是「趁低吸納」優質物業的上佳時機，基於看好商舖後市，正於民生區物色合適心水商舖作長線投資之用。
料寫字樓短期價格難止跌
不過，他認為寫字樓正處於大調整後的「鞏固期」，料短期價格難止跌，而部分受中國企業青睞的商廈，例如信德中心招商局大廈等，受惠於中國企業持續來港投資，以及中概股回流，相信無論租買皆有需求。