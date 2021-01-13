美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰

物色民生舖作長線投資

黃建業又稱，2020年舖位買賣成交宗數僅錄1077宗，為自1996年以來的歷史新低，而疫情下，「宅經濟」及網上購物流行，加上疫情重擊實體零售行業，舖位價格已經大幅調整，不過交投有望於「疫後反彈」，基於本地消費力量抬頭，以及疫後市民「報復式」消費，睇好民生舖位長遠升值潛力。

黃建業表示，一直深信「藏富於樓」，對投資物業「情有獨鍾」，相信現時是「趁低吸納」優質物業的上佳時機，基於看好商舖後市，正於民生區物色合適心水商舖作長線投資之用。

料寫字樓短期價格難止跌

不過，他認為寫字樓正處於大調整後的「鞏固期」，料短期價格難止跌，而部分受中國企業青睞的商廈，例如信德中心招商局大廈等，受惠於中國企業持續來港投資，以及中概股回流，相信無論租買皆有需求。