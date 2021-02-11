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去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億

【明報專訊】疫情下政府去年物業辣稅收入大減。稅務局最新資料顯示，去年涉三大辣稅（買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD、額外印花稅SSD）全年僅涉16,372宗，按年大減29%，僅收逾130億元辣稅，按年大跌38%之餘，無論所涉宗數及稅款，均是自2014年有紀錄以來最少的一年。有學者預期，即使疫苗開始接種，非本地買家今年中前仍難到港，涉及辣稅成交料仍然偏低；若陸續通關，涉及辣稅成交量今年下半年才有望回升。

明報記者 甘潔瑩

去年三大辣稅宗數及金額全線按年下跌，並已連跌兩年，若與2018年涉及367億元辣稅高峰比較，去年涉辣稅稅款更大跌約65%。主要向非本地客及公司客徵收的BSD，去年全年表現最差，僅錄670宗，較2019年減2132宗或68.6%，去年涉及稅款亦只有27.78億元，較2019年的54.81億元，按年跌49.3%。有關辣稅涉及宗數及稅款，均是BSD自2014年有紀錄以來最少的一年。

去年三大辣稅較高峰大跌65%

反映投資者入市的DSD去年錄15,356宗，按年跌24.5%，是有關稅款有紀錄以來最少的一年，可見疫下投資入市意欲大減；DSD涉稅款100.8億元，較2019年的152.09億元按年減33.7%。SSD去年錄346宗，為有紀錄以來新低，反映業主亦不急於在疫市下沽出額印貨；涉稅款1.76億元，宗數及稅款按年分別跌19.7%及26.9%。

投資者入市大減 DSD錄1.5萬宗新低

按月表現方面，去年12月涉三大辣稅的稅款僅7.172億元，按月大跌63%，更為近7個月新低；涉及的宗數僅727宗、按月減少60%，為2014年7月後新低。涉BSD成交上月只錄得32宗，與去年5月同為去年最低宗數的月份，稅款僅涉6790萬元。涉DSD成交上月只得673宗，去年全年最少的月份，涉6.394億元；涉SSD成交上月只錄22宗，為近8個月新低，僅涉990萬元稅款。

學者料辣稅成交下半年才見回升

中文大學經濟學系副教授莊太量表示，去年疫情影響下，境外買家、特別是鍾情港樓的內地買家，未能到港買樓，令BSD大幅減少。雖然疫苗於各國陸續接種，但相信境外買家今年年中前也難到港，預計涉及辣稅成交仍然偏低。另隨着發展商部署推售新盤，加上陸續通關，有望帶動辣稅成交量增加，但相信不會大幅反彈，預計有關數字最快今年下半年或明年初才陸續反映出來。

相關字詞﹕莊太量 稅務局 辣稅

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