湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功

網絡平台刪特朗普帳戶一大諷刺

當「勤王軍」離開國會山莊，除了佩洛西立刻啟動彈劾程序，Twitter等網絡平台亦刪除特朗普帳戶，在言論自由的美國是一個大諷刺。我認為如果特朗普可以令「勤王軍」暫時偃旗息鼓，佩洛西一定唔敢話啟動彈劾程序，Twitter等網絡平台更加唔敢刪除特朗普戶口，否則，身為美國總統的特朗普可以簽署行政指令，封了那些網絡平台，現在特朗普被彈劾，要封那些平台就顯得無能為力了。

我發夢都估唔到特朗普會叫「勤王軍」做暴徒，他這樣說即是直接承認失敗，在美國例如撞車，即使直接撞前面的車輛，打死都唔會認錯，更加不會講「I'm sorry」，否則就後患無窮，賠錢賠到手軟。撞車之後，雙方都會指摘對方不是，雙方的保險公司會坐低四四六六拆掂佢，如果車主講了對唔住，保險公司就無能為力，以後就會大幅增加保費。可能特朗普由小到大都有司機，不知道在撞車之後不能認錯。

主動權現落於佩洛西

特朗普有7000萬鐵粉，落得如此下場，如果當時可以叫「勤王軍」按兵不動，反過來說警察暴力，說到底，雙方死亡數字是4比1，「勤王軍」死了4個人；與此同時，能夠叫更加多「勤王軍」進入華盛頓，他才可以有談判籌碼，不但可以體面地離任，更加不會被追究，同時4年後可以再選總統。拋棄清君側的「勤王軍」是特朗普在任美國總統最差的決定，現在主動權就在佩洛西等人手上，特朗普有難了。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]