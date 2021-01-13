經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：美國大亂 中國悶聲發大財

【明報專訊】美國發生了前所未見的大暴亂，暴徒攻進了國會，大肆破壞，還死了5人，而且這暴亂短期看來，並不會止歇，然而，美國股市依然照升，不受到政治動亂所影響，似乎現在已到達了「希特勒都無法令到股市下跌」的情况。

對於以上現象，傳統的投資理論已無法解釋，而我，對這一直很有興趣研究，因此，一直想寫一本政治經濟學，在《炒股密碼》中，也有一章專門寫政治對股市的影響，在我的股票課程中，也有相關內容……課程已開課，因此這並非廣告。

不過，我的政治課程倒是快要接受報名了。半年前的那一次，收了100多個學生，後來因為遇上疫情，被迫停止收生，現在則唯有改開Zoom，似乎過了這幾個月，人們習慣了用Zoom，反而是Zoom課程更加受到市場歡迎，真是想不到。

美國股市的上升，其中最大的原因，當然是貨幣問題：量化寬鬆和派錢的作用，人所共知也有目共睹，倒不用多作解釋了。我要補充的是，多年前，津巴布韋發生了近代史上沒見過的超級通脹，然而，把幣值因素也計上去，其股市反而是上升了，由此可以見得，大水漫灌的作用，是完全可以掩蓋到實質經濟的敗壞。

現時，整個世界的焦點，全在美國，一來，她是疫情的重災區，一天30萬人確診，差不多是餘下9國的總和，再加上幾天之後，拜登就職總統，很可能也會釀成暴力鬥爭、流血事件，特朗普會遭到怎樣的對待，會不會坐牢，也是未知之數。至於中國，則只是悶聲發大財，反而佔不了新聞的多少位置。

[周顯 投資二三事]

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