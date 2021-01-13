經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕

【明報專訊】港股昨先跌後回升，金融股領漲成升市火車頭，雖然內險股買盤強勁，且獲成交配合，但過去多次虎頭蛇尾，不宜過分樂觀，即使今次或不一樣，追入也要嚴守止蝕。

上升股份買盤動力強勁

恒指低開後最多跌126點、低見27,781點回升，以全日最高位收市，收報28,276點，升368點或1.32%；國指升1.43%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.33%、1.15%，中小型股未見突出。大市成交逾1990億元，高於60天平均三成，交投保持活躍。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率64比36，升逾3%佔上升股份三成，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為64比36，大市有不少股份跟不上升市，上升股份的買盤動力依然強勁，一窩蜂情况持續。

海信逼上市高位 宜待12.7元才入市

本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，下跌比例較大市下跌為低，行業股份表現參差；內房及物管跌0.4%表現已經最差，沒有明顯沽壓。不過，整體只有三分之一的升幅超過1.3%，可以跟得上或跑贏恒指，家品及零售、中資金融升約4%表現最強，其次電訊、本地金融、基建及建材升約3%。

上周提到的白色家電股海爾智家（6690），走勢對辦，連續兩日創新高；白色家電海信（0921）昨大漲逾兩成，逼近上市最高位。走勢上，去年3月海信回升形成上升通道，中線確有機會破頂，但短線急升太急，要提防好似去年5月一周勁升逾兩成後持續調整，因此，短線宜待向上突破或回調守12.7元才入市。

平保回調不宜失守96元

雖然黑色家電及沙發股亦做好，但小型家電股JS環球（1691），料可受惠海外市場強勁的需求，而股價高位整固多時，隨時有突破。走勢上，近4個月JS在13.5至17元上落，一旦升破區間頂部，料可將展開新升浪。

受到內地A股小回大漲，內險及券商股昨備受追捧。中壽（2628）升7%兼成交大增，平保（2318）漲6%創接近一年高位。不過，去年6月、7月、8月，中壽亦曾量價齊飈，但升勢曇花一現，急升後陷入調整；去年初及11月底，平保（2318）升破96元後蓄勢挑戰新高，但都是無功而回。無論中壽或平保，昨天的強勢或與過去不一樣，今次是向上突破，但追入切記要嚴守止蝕。平保回調不宜失守96元，中壽則不宜低收50天線（現約17.4元）。內銀、內險、券商股，還是以招行（3968）、太保（2601）、中金（3908）走勢持續跑贏最可取。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人
金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
3上市公司趁市旺配股
3上市公司趁市旺配股
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
上月內地金融數據 普遍遜預期
上月內地金融數據 普遍遜預期
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
國泰推全球疫苗空運項目
國泰推全球疫苗空運項目
立信德豪：ESG評估質素降
立信德豪：ESG評估質素降
馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍
馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍
軟銀已售Uber20億美元股票
軟銀已售Uber20億美元股票
瑞銀向大額存戶收費 變相負利率
瑞銀向大額存戶收費 變相負利率
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力