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港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金

【明報專訊】香港電視（1137）旗下HKTVmall反應一向快速，近排政府決定取消今年年宵花市，有「魔童」之稱嘅港視創辦人王維基噚日隨即喺facebook宣布，會喺HKTVmall開「網上花市」，邀請本地花農即日起至今年2月底短期合作，並講明所有年花只收3%佣金，另加2%信用卡費用，即合共最低5%費用門檻就可以喺HKTVmall開檔。

明報記者

港視跟得貼成為市場焦點，行家都即刻學到嘢。事關相隔幾個鐘後，國際家居零售（1373）旗下日本城就宣布搞「日本城花市」，不過就由HKTVmall嘅網上花市，變成喺日本城150間門市搞小型「花市」。日本城喺官方facebook表示，希望小型花市可以畀花農一個平台銷售年花，又可以滿足香港人買年花「轉運」心情，幫港人打氣，營造多啲佳節氣氛。

150間日本城供花農賣年花

其實港視對香港近年大事一向好敏感，去年疫情大爆發初期，王維基就曾經親自出馬到台灣考察同購買製造口罩嘅機器，實行生產自家品牌口罩。雖然最終花費唔少時間先正式推出市場，但已經贏盡口碑。直至舊年宣布會展書展押後，HKTVmall又即刻開辦網上書展，吸納不少實體市場生意。

今次王維基依然「識玩」，更將年宵花市同HKTVmall今年重頭戲之一嘅直播帶貨「溝埋嚟玩」，由1月25日起會有live channel幫花農推銷年花，變相可以推廣公司新業務，又可以支持香港花農，相得益彰。

不過，俗語有云「多個香爐多隻鬼」，查實日本城同港視競爭似乎愈來愈烈，事關喺疫情期間日本城都有生產自家口罩，書展取消後亦有搞書展，今次再度與HKTVmall「撞橋」搞花市，雖然未知邊個得益最多，如果功利一點，觀乎兩家公司噚日股價，港視收市升近3%，國際家居零售就升1.2%，暫時似乎是港視領先。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]

相關字詞﹕口罩 書展 佣金 王維基 年宵 花市 香港電視 國際家居零售 日本城

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