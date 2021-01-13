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張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博

【明報專訊】恒指昨日升368點，收報28,276點，成交金額1990億元。全球股市周一震盪，但沽售集中在高升資產，整體市况不算差，落後股或率先調整的強勢股多見資金流入。就算是受壓的高升股，跌幅普遍有限，又或者急挫後很快有買盤趁低吸納。市場逐漸由個股起動從而推升大市，逐漸演變為重磅板塊起動，大市全面走高。布油升至56美元水平，油股卻大落後，值博率相當高。

美股周一下跌，但市况遠沒有如指數顯示的差，尤其是半導體強勢，AMD、英偉達都逆市升逾2％，新能源也頗強，高升股PLUG先跌後升。比特幣急挫至3萬美元附近後，在昨日亞洲早市V形反彈至3.6萬美元水平。這個走勢令很多急挫的高升股快速收復失地，長汽（2333）、吉利（0175）和比亞迪（1211）在跌近10％後，最終跌幅收窄至不足1％。但要留意，強勢股急挫而成功低吸博反彈不難，但之後的波動會很難玩。

中芯突破頸線 上望30元

早期回調的股份部分轉強，小米（1810）日前千店齊開，又推出新機紅米Redmi Note 9T，成最平5G手機，股價反彈3.4％。另一隻是中芯國際（0981），成功突破25元頸線，有力上望30元。

不過，更多資金炒作大落後板塊。家電股昨日大炒，海信（0921）升22％，TCL（1070）、聯想（0992）、創維（0751）升幅介乎6％至9％，海爾智家（6690）升逾2％。中資金融股午後發力飈升，今次終於輪到內險股和券商股起動，平保（2318）升6％，一口氣逼近100元大關，中國太平（0966）抽升11％，中信証券（6030）則升8.4％。中資金融股多是藍燈籠，今次會否不一樣？

單以內險股而言，友邦（1299）一直走高期間，除了太保（2601）外，其他此前都沒有跟升，反映基本因素並未改善。今次起動更多是氣氛、情緒主導，在A股和友邦大升多時後發力炒落後，策略上以短炒較佳。至於券商股，若今年市况與2017年相若，即投資者集中在漂亮50，其他中小型股份一潭死水，這設局對券商股利好有限，而中信証券已升至接近5年阻力位20元，感覺水位未必太多。當然，券商股一發力，往往是幾天抽升幾十巴仙，買賣快速的投資者也可一試。

中海油合理值9元以上 可偷步吸

現時較值博的是油股。執筆時，布油和紐約期油已升至56美元和53美元水平，是疫情爆發後的新高，也突破了2018年至今的下降軌。是否供求改善筆者不去評論，但油價顯著回升後，油股依然在低位，這個落差有很大的修正空間。當然，大家不會勇敢得買入長跌長有的中石油（0857）和中石化（0386），而剩下的中海油（0883）則被列入美國黑名單，隨時會步三大中資電訊股後塵，面對被剔出各大指數而有天量沽壓。

但資產價格總會回歸合理值。弱如三大電訊股，大跌後也強力反彈，你可以說是北水護盤，但7厘至8厘股息率也是很強的買入理由。中海油近期成交非常巨大，可能外資已提前撤離由北水承接，若遭剔除的話，當然仍有震盪，但也是低吸機會。以合理值來看，油價升至這個水平，中海油合理值至少應在9元以上，回升空間很大，故筆者覺得可偷步先下一注，待美國出手後再加注。

[張兆聰 還看今朝]

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