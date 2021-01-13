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經濟
2021年1月13日星期三
技術取勝
投資策略
金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
3上市公司趁市旺配股
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
上月內地金融數據 普遍遜預期
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
國泰推全球疫苗空運項目
立信德豪：ESG評估質素降
馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍
軟銀已售Uber20億美元股票
瑞銀向大額存戶收費 變相負利率
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
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【明報專訊】中壽短線阻力18元（圖）
中金或整固後再突破（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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