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植耀輝 焦點股

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植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追

【明報專訊】汽車股走勢之強令投資者相當驚訝，Tesla去年至今累積升幅達到870%；比亞迪（1211）亦累升554%。不過，以升幅計雅迪控股（1585）表現更佳，其股價自去年至今累升達810%，市值亦已達到531.3億元；即使在上周有股東大折讓減持股份，但當時未見影響，股價更不跌反升，加上去年表現驚人，值得研究。

雅迪主要從事電動車及相關配件開發、製造及銷售，屬於雙輪電動踏板車及電動自行車。近年相關範疇受惠國策因素，內地於2019年4月宣布《電動自行車全安技術規範》，不符合規定的電動自行車均不得銷售。在此背景下，雅迪成為其中一家最受惠公司。在新規範出台下，市場參與者由過往1000多家減少至現時約700家；雅迪在內地電動雙輪車以市佔率約16.7%居首。集團近年業績相當不俗，2016至2019年營收由66.62億元（人民幣‧下同）增至119.68億元；去年上半年收入同比急升87.5%。所以雅迪股價炒上，除「電動車」概念外，自身亦有賣點。

三大共享單車品牌 轉攻電單車

此外，由於消費者仍傾向價廉物美，價格是最重要考慮；而且產品差異不明顯，品牌不惜重金作宣傳，雅迪曾邀請電影狂野時速系列男演員Vin Diesel作為全球品牌形象大使。所以相關產業利潤率偏低，雅迪去年上半年毛利率及純利率分別為18.2%及5.1%。另一挑戰來自共享概念，去年哈囉出行、青桔及美團（3690）三大共享單車品牌均加大力度於共享電單車上，某程度上會降低消費者購買電動車意欲。

所以筆者結論是，雅迪股價過去一年急升有其原因，但行業前景似乎有相當變數，早前股東高位減持亦應抱一定戒心，加上Tesla股價近期轉弱，暫不建議大家高追。

（筆者未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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