經濟
國際金融

瑞銀向大額存戶收費 變相負利率

【明報專訊】瑞士最大銀行瑞銀在一份內部備忘錄稱，將從7月起對現金餘額超過25萬瑞郎（約218萬港元）的客戶，收取0.75厘的存款收費。瑞銀已證實備忘錄的內容。根據該文件的內容，瑞銀認為負利率的影響將愈來愈明顯，因此決定降低收取存款費用門檻。瑞銀會考慮客戶在該行的抵押貸款和投資，以確定是否要收取這筆費用，預計最終只有不到5%的客戶將受影響。

零息加QE 儲局上繳利潤飈2/3

不過受惠於低利率措施，美聯儲局去年利潤急升。最新數據顯示，聯儲局在2020年向美國財政部上繳的利潤，按年增長近三分之二，達到885億美元（約6903億港元），是近5年來首次增加。這主要由於聯儲局在去年疫情爆發後將利率降至接近零水平，令聯儲局大幅降低了銀行超額準備金的利息支付。

與此同時，聯儲局通過公開市場操作獲得的證券利息收入也達到1000億美元。市場等待本周稍後，華爾街大行的業績期開鑼。路透引述分析師的評估，預期花旗利潤按年下跌42%、富國跌39%、美銀跌33%，而摩通微跌5%。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，將利率降至零以下有很多問題，不應與歐元區類似行動作直接對比。他形容，英國經濟「處在非常艱難的時期」，但負利率可能會損害銀行利潤，並妨礙銀行向企業發放貸款。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人
金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
3上市公司趁市旺配股
3上市公司趁市旺配股
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
上月內地金融數據 普遍遜預期
上月內地金融數據 普遍遜預期
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
國泰推全球疫苗空運項目
國泰推全球疫苗空運項目
立信德豪：ESG評估質素降
立信德豪：ESG評估質素降
馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍
馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍
軟銀已售Uber20億美元股票
軟銀已售Uber20億美元股票
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕
劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力