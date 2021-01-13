瑞銀向大額存戶收費 變相負利率

零息加QE 儲局上繳利潤飈2/3

不過受惠於低利率措施，美聯儲局去年利潤急升。最新數據顯示，聯儲局在2020年向美國財政部上繳的利潤，按年增長近三分之二，達到885億美元（約6903億港元），是近5年來首次增加。這主要由於聯儲局在去年疫情爆發後將利率降至接近零水平，令聯儲局大幅降低了銀行超額準備金的利息支付。

與此同時，聯儲局通過公開市場操作獲得的證券利息收入也達到1000億美元。市場等待本周稍後，華爾街大行的業績期開鑼。路透引述分析師的評估，預期花旗利潤按年下跌42%、富國跌39%、美銀跌33%，而摩通微跌5%。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，將利率降至零以下有很多問題，不應與歐元區類似行動作直接對比。他形容，英國經濟「處在非常艱難的時期」，但負利率可能會損害銀行利潤，並妨礙銀行向企業發放貸款。

（綜合報道）

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