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軟銀已售Uber20億美元股票

【明報專訊】軟銀集團旗下的願景基金（Vision Fund）已出售部分優步（Uber）股份，套現約20億美元。優步的股價已逐步回升，較去年3月低位上漲150%。軟銀作為股東的滴滴出行，也準備今年下半年進行首次公開募股（IPO）。

滴滴出行擬下半年IPO

根據軟銀提交美國證交會（SEC）的文件顯示，軟銀的子公司在1月7日以53.46美元的均價，出售了3800萬股優步股票。是次出售股票後，軟銀仍持有1.842億股的優步股票，市值逾100億美元。優步股價昨早段升4%，升至56.98美元創新高。

軟銀創辦人孫正義也投資其他召車平台，包括滴滴出行、印度Ola、東南亞Grab。不過優步在2019年上市後，股價長期在招股價45美元以下，導致孫正義的相關投資曾變得岌岌可危。隨着資本市場回暖，軟銀投資科技企業也估值回升。

此外，疫情期間遙距辦公及即時通訊的需求增加，也令視像會議平台Zoom受惠。該公司昨宣布，將配售總值15億美元的新股，並同時授予承銷商30日的額外配售權，可額外增發最多價值2.25億美元的股票。Zoom股價昨早段變化不大。

過去12個月，Zoom股價增長362％。該股已成為疫情期間的經濟晴雨表，每當疫情惡化其股價就會上漲，而當疫苗傳出好消息就會下跌。但Zoom仍預計，在1月結束的季度，銷售額增長330％。

（綜合報道）

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