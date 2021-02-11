馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍

面臨「轉會潮」的fb周一股價跌4%後，昨早段微跌。至於股價屢創新高的特斯拉，周一收市股價挫7.8%，終止連續11個交易日的漲勢，但早段反彈逾4%。美股試圖從周一的跌市中反彈，3大指數早段窄幅上落。

獲馬斯克推薦的Signal是非牟利組織，尚未公開上市。在馬斯克發推文後不久，網民就開始買錯股。

Signal屬非牟利組織 仍未上市

儘管Signal上周五已發推文澄清，與SIGL並無任何關係，但無礙SIGL股價周一續升。SIGL在周一交易量，為該公司自2014年上市以來最高，合共有超過200萬股易手。反觀在1月4日網民集體買錯股前，SIGL沒任何交易。根據MarketWatch數據，該公司市值由上周三的5500萬美元，升至周一逾30億美元。

類似炒錯股事件時有發生，股票代碼為ZM視像會議平台Zoom Video在2019年上市後，部分投資者曾錯誤購買了股票代碼為ZOOM的科技公司Zoom Technologies的股票。美國證交會（SEC）去年因ZOOM的公開信息不足，自2015年起未披露財務資訊，且擔心投資者將其與ZM混淆，一度暫停ZOOM交易。

美股炒風熾熱之際，「股神」巴菲特青睞的市場指標——全球股市總市值與全球GDP的比例，在上周末升破121%，創下自2007年10月以來新高。這數據反映全球股市被高估的程度，已達到2008年環球股市在金融海嘯崩盤前的水平，預示回調時機可能已成熟。該指數高於100%，就意味相對全球經濟來說，股市估值已經過高。

全球股市市值與GDP比例 12年新高

巴菲特在2001年曾向《財富》雜誌讚揚該指標，稱它「大概是在任何特定時刻衡量估值水平的最佳單一指標」，例如該指數在科網泡沫爆破前不久，就升至紀錄高位。不過這指標也被批評並非完美。例如它僅將目前的股市市值，與上季GDP對比，而不同國家的GDP數據在質量上存在差異。疫情期間環球經濟受壓，而主要央行「放水」，也推動股市攀升。

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）則指出，市場人士過於強調聯儲局的作用，認為將利率維持零水平，就能防止美國經濟衰退，令市場盲目自信。他預期受疫情惡化及封鎖措施的影響，美國首季GDP可能出現中單位數下滑。不過今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，對年底可能開始「收水」持開放態度。

（綜合報道）

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