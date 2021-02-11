經濟
國際金融

馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍

【明報專訊】facebook（fb）旗下的WhatsApp要求用戶同意與fb共享資訊引發爭議，觸發用戶尋求替代軟件（相關新聞刊A2版）。電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）上周四（7日）就發推文，建議網民轉用通訊軟件Signal，卻引發股民集體炒錯股，瘋狂購入一隻股票代碼為SIGL的醫療設備零件製造商Signal Advance的股份。截至周一收市的3個交易日，SIGL股價由0.6美元，急升至38.7美元，累計升63.5倍，其間最高曾升至70.85美元，升幅達117倍。SIGL早段股價回落六成至15美元左右。

面臨「轉會潮」的fb周一股價跌4%後，昨早段微跌。至於股價屢創新高的特斯拉，周一收市股價挫7.8%，終止連續11個交易日的漲勢，但早段反彈逾4%。美股試圖從周一的跌市中反彈，3大指數早段窄幅上落。

獲馬斯克推薦的Signal是非牟利組織，尚未公開上市。在馬斯克發推文後不久，網民就開始買錯股。

Signal屬非牟利組織 仍未上市

儘管Signal上周五已發推文澄清，與SIGL並無任何關係，但無礙SIGL股價周一續升。SIGL在周一交易量，為該公司自2014年上市以來最高，合共有超過200萬股易手。反觀在1月4日網民集體買錯股前，SIGL沒任何交易。根據MarketWatch數據，該公司市值由上周三的5500萬美元，升至周一逾30億美元。

類似炒錯股事件時有發生，股票代碼為ZM視像會議平台Zoom Video在2019年上市後，部分投資者曾錯誤購買了股票代碼為ZOOM的科技公司Zoom Technologies的股票。美國證交會（SEC）去年因ZOOM的公開信息不足，自2015年起未披露財務資訊，且擔心投資者將其與ZM混淆，一度暫停ZOOM交易。

美股炒風熾熱之際，「股神」巴菲特青睞的市場指標——全球股市總市值與全球GDP的比例，在上周末升破121%，創下自2007年10月以來新高。這數據反映全球股市被高估的程度，已達到2008年環球股市在金融海嘯崩盤前的水平，預示回調時機可能已成熟。該指數高於100%，就意味相對全球經濟來說，股市估值已經過高。

全球股市市值與GDP比例 12年新高

巴菲特在2001年曾向《財富》雜誌讚揚該指標，稱它「大概是在任何特定時刻衡量估值水平的最佳單一指標」，例如該指數在科網泡沫爆破前不久，就升至紀錄高位。不過這指標也被批評並非完美。例如它僅將目前的股市市值，與上季GDP對比，而不同國家的GDP數據在質量上存在差異。疫情期間環球經濟受壓，而主要央行「放水」，也推動股市攀升。

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）則指出，市場人士過於強調聯儲局的作用，認為將利率維持零水平，就能防止美國經濟衰退，令市場盲目自信。他預期受疫情惡化及封鎖措施的影響，美國首季GDP可能出現中單位數下滑。不過今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，對年底可能開始「收水」持開放態度。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人
金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
3上市公司趁市旺配股
3上市公司趁市旺配股
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
上月內地金融數據 普遍遜預期
上月內地金融數據 普遍遜預期
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
國泰推全球疫苗空運項目
國泰推全球疫苗空運項目
立信德豪：ESG評估質素降
立信德豪：ESG評估質素降
軟銀已售Uber20億美元股票
軟銀已售Uber20億美元股票
瑞銀向大額存戶收費 變相負利率
瑞銀向大額存戶收費 變相負利率
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕
劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力