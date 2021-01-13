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3細價股暗盤漲 Legion曾倍升

【明報專訊】4隻小型新股將於今日掛牌，包括3隻主板新股及一隻GEM板新股，昨日進行暗盤交易，僅有達豐設備（2153）跌穿招股價，其他均錄升幅。其中公開招股獲逾400倍超購的新加坡物流股Legion Consortium（2129），一手命中率僅得1.09%，該股於富途暗盤曾飈升一倍，當時每手賺千元，最後收盤升37.5%，報0.55元。於其他暗盤市場則升約25%。

達豐設備跌穿招股價

Legion Consortium昨日公布，上限定價每股0.4元。於耀才暗盤，收報0.5元，升25%。每手5000股，每手帳面賺500元。該股公開發售超購442倍，共收到17.3萬份申請。500手才穩中一手。有多達155名大戶入「頂頭槌飛」，每人獲派38手或39手，以昨日耀才收報價計算，每人賺1.9萬元至1.95萬元。

其他3隻新股方面，於耀才暗盤，內地紡織公司德運控股（1440）升13.75%，報0.455元。每手5000股，每手帳面賺275元。公司公開發售超購33倍，共計有3.8萬人入飛，一手中籤率10%，50手穩中一手。建築股達豐設備跌0.58%，報1.72元。每手2000股，每手帳面蝕20元。公司超購9倍，有3.6萬人入飛，一手中籤率10%，20手穩中一手。GEM板新股裕程物流（8489）則升13.5%，報0.84元。

騰訊音樂擬來港第二上市

第二上市再有新消息，路透社旗下IFR昨日報道，騰訊（0700）子公司、Spotify有份持股的內地音樂串流平台騰訊音樂，計劃來港作第二上市。報道稱，騰訊音樂正與財務顧問就來港上市事宜進行磋商，屆時或成採用企業版同股不同權（WVR）架構上市的首隻中概股，最多集資約20億美元（約156億港元）。

港交所去年作出諮詢總結，批准企業股東「一股多票」的公司來港作第二上市。而此前一早有傳，稱騰訊及阿里（9988）一向大手筆投資企業，曾於背後多番游說以支持諮詢。不過，市場阻力仍大，港交所（0388 ）最後未能向WVR第一上市開綠燈。騰訊昨日收報590元，跌0.2%。

明報記者

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