人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理

暫未提人民幣境外融資

知情人士表示，收緊的資金來源包括境外主體存放在金融機構的外幣存款、 境外同業外幣存放、外幣拆借等。人行將上述外幣跨境融資納入跨境融資風險加權餘額計算，而上述調整暫未涉及相關人民幣的境外融資。

人行在過去一個月先後下調了金融機構及企業的跨境融資宏觀審慎調節參數，將參數由1.25下調至1，以壓縮境內金融機構和企業的跨境融資敞口空間，相應地將減少整體外債規模及減輕境外資金流入壓力。

跨境融資宏觀審慎管理辦法由人行於2017年發布，當時規定對跨境融資風險加權餘額進行上限管理，企業和金融機構展開跨境融資，風險加權餘額不得超過上限，從而限制金融機構的境外融資活動，但當時有關境外同業外幣存放、外幣拆借等部分本外幣跨境融資產生的對外負債，並沒納入跨境融資風險加權餘額計算。

興證：可能藉減息等紓人幣升勢

興業證券報告指出，若人民幣匯率繼續大幅升值，人行的調控措施可能優先使用宏觀審慎管理加預期引導，但也不排除會使用貨幣政策工具去緩解升值壓力，例如通過減息收窄境內外息差去抑制資金流入壓力。