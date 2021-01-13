經濟

上月內地金融數據 普遍遜預期

【明報專訊】人民銀行昨晚公布2020年12月份主要金融統計數據，大部分低於市場預期。截至12月底，廣義貨幣供應（M2）按年增加10.1%，少於市場預期的10.7%，增速較11月低0.6個百分點；狹義貨幣供應（M1）則按年增8.6%，亦少於市場預期的10.2%，增速比11月低1.4個百分點。

新增貸款1.26萬億 略勝預期

12月新增人民幣貸款1.26萬億元（人民幣，下同），略勝市場預期的1.25萬億元；2020年全年新增貸款19.63萬億元，按年升16.8%。按部門劃分，住戶貸款增7.87萬億元；其中，短期貸款增1.92萬億元、中長期貸款增5.95萬億元。企業單位貸款則增12.17萬億元；短期貸款增2.39萬億元，中長期貸款增8.8萬億元，票據融資增7389億元；非銀行業金融機構貸款減少4706億元。

另外，12月份社會融資規模增量1.72萬億元，按年少4821億元，低於市場預期的2.185萬億元；2020年全年社會融資規模增量為34.86萬億元，比2019年升35.8%；其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加20.03萬億元、企業債券淨融資4.45萬億元、政府債券淨融資8.34萬億元、非金融企業境內股票融資8923億元。被視為表外貸款的委託貸款和信託貸款，合共減少近1.5萬億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1746億元。

去年底社會融資規模 符前一年目標

初步統計，2020年末社會融資規模存量為284.83萬億元，按年增長13.3%，符合中央所定2020年M2和社會融資規模增速要明顯高於前一年的目標。

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