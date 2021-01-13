金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲

母公司昨股價一度升1.5％

集團對他的辭世，表示沉痛哀悼。以他控制賭業王國拉斯維加斯金沙連同現金及其他資產合計，他坐擁334億美元（約2590.11億港元）身家。

艾德森逝世的消息一出，拉斯維加斯金沙股價曾經高見57.25美元，較前日最多升1.49%。不過，在他調任非執董消息一出，過去3個交易日，金沙中國的股價累積跌幅達5.65%。此前他已著手安排副手Robert Glen Goldstein為金沙中國代理主席等。

艾德森亦是現屆美國總統特朗普及共和黨最大金主之一。他現時持有拉斯維加斯金沙57%，市值高達245.59億美元（約1904.66億港元），是他手上資產的最主要部分。

拉斯維加斯金沙持股市值1905億

另拉斯維加斯金沙則持有金沙中國69.95%權益，佔後者市值1793.92億港元。他的賭業王國遍及美國、澳門及新加坡，一手開拓賭場配搭大型會展及非博彩元素的綜合渡假村，甚至創下澳門金沙開業一年即回本的案例。

金沙發表聲明指，艾德森為移民後代，在波士頓貧民區長大，少年時期曾在街頭售賣報紙，曾創辦或開設超過50間不同企業。他生前曾自稱是拉斯維加斯金沙集團「第一名僱員」，至今金沙團隊已有超過5萬名成員。

葬禮將在他太太Miriam Adelson的出生地以色列舉行，並計劃在拉斯維加斯舉行追悼會。