經濟

金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲

【明報專訊】剛於上周四（7日）因病休假而調任為非執行董事的金沙中國（1928）創辦人蕭登艾德森（Sheldon Gary Adelson），昨日宣告病逝。金沙公布，艾德森在周一（11日）因為治療非霍奇金淋巴瘤併發症在美國辭世，享年87歲。

母公司昨股價一度升1.5％

集團對他的辭世，表示沉痛哀悼。以他控制賭業王國拉斯維加斯金沙連同現金及其他資產合計，他坐擁334億美元（約2590.11億港元）身家。

艾德森逝世的消息一出，拉斯維加斯金沙股價曾經高見57.25美元，較前日最多升1.49%。不過，在他調任非執董消息一出，過去3個交易日，金沙中國的股價累積跌幅達5.65%。此前他已著手安排副手Robert Glen Goldstein為金沙中國代理主席等。

艾德森亦是現屆美國總統特朗普及共和黨最大金主之一。他現時持有拉斯維加斯金沙57%，市值高達245.59億美元（約1904.66億港元），是他手上資產的最主要部分。

拉斯維加斯金沙持股市值1905億

另拉斯維加斯金沙則持有金沙中國69.95%權益，佔後者市值1793.92億港元。他的賭業王國遍及美國、澳門及新加坡，一手開拓賭場配搭大型會展及非博彩元素的綜合渡假村，甚至創下澳門金沙開業一年即回本的案例。

金沙發表聲明指，艾德森為移民後代，在波士頓貧民區長大，少年時期曾在街頭售賣報紙，曾創辦或開設超過50間不同企業。他生前曾自稱是拉斯維加斯金沙集團「第一名僱員」，至今金沙團隊已有超過5萬名成員。

葬禮將在他太太Miriam Adelson的出生地以色列舉行，並計劃在拉斯維加斯舉行追悼會。

相關字詞﹕艾德森．蕭登 拉斯維加斯金沙 金沙中國

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