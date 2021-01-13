新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億

擬加碼道路物流 物色新機會

根據新創建公告，新創建是次出售蘇伊士新創建42%及水務資產重慶德潤環境12.55%股權，涉及現金代價分別為41.73億元及23.6億元，合共65.33億元，交易最後截止日期為今年9月底。蘇伊士則預期於今年首季度完結前完成交易。

新創建預料，完成交易後產生除稅及交易成本前出售收益約1.4億元。經計及稅項及其他成本，估算截至去年尾止6個月的確認減值虧損則約1億元。公司認為，出售事項助其從業務組合中釋放價值、重新分配資源以專注於其核心競爭力。

6年內售非核心項目套逾237億

翻查資料，新創建自2015年起出售多項非核心項目，合共套現237.16億元（見表），已完全彌補收購富通保險支付的215億元代價。

截至2020年底，新創建應佔蘇伊士新創建及重慶德潤環境所屬公司的經營溢利分別達2.33億及1.48億元。完成交易後，新創建不再持有兩家公司股權，集團旗下環境業務部門只餘下在意大利的太陽能公司ForVEI II S.r.l.，以及經營發光二極管的聯營公司重慶四聯。

事實上，今次是新創建繼早年淡出澳門電力業務後，連同今次出售蘇伊士新創建股權，已全面撤出澳門市場。蘇伊士公布則指，是次兩項收購企業估值達17億歐元（約160.31億港元），認為收購有助其取得規模更大的高增值合約。

摩通料最多可套74億

摩根大通發表報告，指是次新創建出售套現所得相當於每股1.9元，連同從蘇伊士新創建派息所得及償還股東貸款，料可套現多達74億元，預期可獲淨利4000萬元，最終估計有機會將部分套現所得用於派發特別股息，及改善淨負債比率由31%，壓低至12%，並將業務精簡及聚焦於具策略性的生意上。

明報記者 陳偉燊