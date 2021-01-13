3上市公司趁市旺配股

ESR大股東最多套17億

根據彭博引述市場消息指，ESR的主要股東之一華平擬配售6540萬股，每股作價介乎25.3至26元，套現16.54億至17億元。配售價較昨日收市價27.1元，折讓4.05%至6.64%。交易完成後，華平在ESR的持股量將由約16.22%，下降至約14.06%，但仍然維持大股東地位。

另一方面，有銷售文件顯示，在去年6月底才上市的海吉亞醫療，有股東擬以每股52.1至53.1元配售1500萬股，套現7.82億至7.97億元，配售價較昨日收市價55.95元，有5.09%至6.88%折讓。售股方將受90天禁售限制，配售代理則為摩根士丹利。

歐康維視先舊後新方式配股

至於在去年7月上市的歐康維視，則以先舊後新方式配售2800萬股，每股作價27.8至28.5元，集資7.78億至7.98億元。配售價較昨日收市價29.8元，有4.4%至6.7%折讓。獨家帳簿管理人為摩根士丹利。

根據銷售文件顯示，是次集資所得，主要用於建立商業團隊、建立國際臨牀測試中心及新製造設施所需。