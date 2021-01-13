經濟

3上市公司趁市旺配股

【明報專訊】近期港股表現做好，多家上市公司股東趁機會出手配股套現。當中物流地產平台ESR（1821）及海吉亞醫療（6078）均有股東配售套現，兩者股東分別最多套現17億及7.97億元。另歐康維視生物（1477）則擬以先舊後新形式配股，集資近8億元。

ESR大股東最多套17億

根據彭博引述市場消息指，ESR的主要股東之一華平擬配售6540萬股，每股作價介乎25.3至26元，套現16.54億至17億元。配售價較昨日收市價27.1元，折讓4.05%至6.64%。交易完成後，華平在ESR的持股量將由約16.22%，下降至約14.06%，但仍然維持大股東地位。

另一方面，有銷售文件顯示，在去年6月底才上市的海吉亞醫療，有股東擬以每股52.1至53.1元配售1500萬股，套現7.82億至7.97億元，配售價較昨日收市價55.95元，有5.09%至6.88%折讓。售股方將受90天禁售限制，配售代理則為摩根士丹利。

歐康維視先舊後新方式配股

至於在去年7月上市的歐康維視，則以先舊後新方式配售2800萬股，每股作價27.8至28.5元，集資7.78億至7.98億元。配售價較昨日收市價29.8元，有4.4%至6.7%折讓。獨家帳簿管理人為摩根士丹利。

根據銷售文件顯示，是次集資所得，主要用於建立商業團隊、建立國際臨牀測試中心及新製造設施所需。

相關字詞﹕歐康維視生物 海吉亞醫療

上 / 下一篇新聞

金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人
金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
上月內地金融數據 普遍遜預期
上月內地金融數據 普遍遜預期
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
國泰推全球疫苗空運項目
國泰推全球疫苗空運項目
立信德豪：ESG評估質素降
立信德豪：ESG評估質素降
馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍
馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍
軟銀已售Uber20億美元股票
軟銀已售Uber20億美元股票
瑞銀向大額存戶收費 變相負利率
瑞銀向大額存戶收費 變相負利率
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕
劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力