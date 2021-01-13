滬指5年高 恒指企穩二萬八關

華夏滬深300 ETF（3188）升3.99%，南方A50 ETF（2822）升3.47%，同創歷來新高。A股自去年下半年起急升，截至前日的融資融券餘額達到1.67萬億元人民幣，帶動券商股急升，中信證券（6030）升8.4%。A股上升利好內險股投資表現，中國太平（0966）升11.02%，中國人壽（2628）升6.93%，為表現最佳藍籌。中國平安（2318）升近6%至99.65元，上望「紅底」。友邦保險（1299）破頂兼晉身「紅底股」，升4.2%，收報103元（見表）。

券商保險股大漲

此外，北水淨流入港股通連續7個交易日超過100億元，昨日錄得107.51億元，惟較前日破紀錄的194.86億元減少近半。北水仍主要買入中移動（0941）及中海油（0883）等被美國制裁的中資股。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，港股市場資金充裕，投資者尋找落後板塊吸納，內險和券商股相對落後，因此獲資金流入，認為目前仍有上升的空間，可望帶動恒指續升至28,500點。不過上證升至3600點水平，有機會出現回吐壓力，投資者炒作券商股時需要留意。

恒指夜期回吐後靠穩，至昨晚11時45分報28,283點，高水6點。

科指收報8726點，升0.71%，大型科網股逆市下跌，美團（3690）下跌2.45%，阿里巴巴（9988）下跌0.45%。自去年11月起，監管部門多次針對阿里巴巴等科企推出反壟斷措施，股價積弱至今，基金評級機構Morningstar（晨星）亞洲股票研究總監陳麗子表示，更多監管政策將陸續出現，不過相關措施不會削弱阿里巴巴對商戶的吸引力，認為阿里等電商平台接觸面廣泛，往後20年仍可保持優勢。

晨星：阿里優勢可保20年

陳麗子指出，影響阿里估值的另一個因素，是螞蟻集團的發展前景受挫，事件對阿里股價會有5%的影響，不過目前跌幅已反映不利因素，認為目前阿里巴巴股價被低估。美國10年國債收益率近期升穿1厘，陳麗子指出，債息上升快於預期，不利估值較高的科技股，資金流向估值較低的經濟周期股，例如能源、航空、金融股等，料趨勢將會持續。