盈富基金上周五錄歷來最大規模走資

連續4天淨流出逾67億

彭博數據顯示，由1月6日起，盈富基金已連續4天錄得淨流出，最初規模輕微，但上周五及本周一的規模，明顯遠較以往的平均水平多；4天合共走資67.58億元。以基金單位計算，上周五的已發行基金單位按日大減1.29億份，而本周一則大減8600萬份。至於昨日，基金單位反而按日增加了1100萬份，但具體金額變動尚未有數據。

國指同樣沒有剔除受制裁股份，而恒生旗下的恒生國指ETF（2828）上周亦見大量走資，上周四（7日）單日規模達20.67億元，是近兩年最多，上周二至本周一連續5日淨流走，累計達51.28億元。但同為追蹤恒生指數的恒生恒指ETF（2833）及其他恒指的正向ETF，近日未見明顯資金進出。

中資電訊股續彈 中電信升一成

至於盈富基金的表現，昨日價格升幅已經與指數有明顯差別。恒指昨日升幅為1.32%，盈富的升幅只有0.99%，恒生恒指ETF的升幅則相對跟足，有1.34%。不過基金價格變動，亦與溢價及折讓相關。本周一盈富的每單位價格仍較資產淨值溢價0.13%，但昨日則為折讓0.19%。

三大中資電訊商的股價昨日再大幅反彈，早前升幅落後的中電信（0728）大漲一成，中移動（0941）、聯通（0762）及中芯國際（0981）均升逾6%，中海油（0883）升2%。