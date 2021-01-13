經濟

金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人

【明報專訊】盈富基金（2800）不對受制裁中資股作出新投資一事，昨日進一步發酵，焦點轉移至道富是否適合繼續擔當基金經理人，而監管當局的口風亦有改變。金管局周一晚才表示，措施對基金追蹤恒生指數的影響輕微，但昨晚卻指，期望道富能進一步釐清對投資者的影響，並表示金管局旗下的外匯基金投資有限公司原來有權指定誰擔任盈富監督委員會主席。至於針對道富的經理人角色，特首林鄭月娥及行政會議成員任志剛昨日均開腔評論，林鄭表示，對於盈富的人事任命，金管局有些微影響力。

明報記者 廖毅然

林鄭月娥昨早表示，盈富基金目前是一個市場產品，並不是一個政府行為，這個市場產品有它自己的管理人。關於撤換基金負責人的建議，據她所知，金管局仍然有少許剩餘的影響力是關於（有關委員會的）人事任命，但詳情必須要由金管局和有關的監督委員會按情况改變。

林鄭批美霸權主義

林鄭又指，這件事反映出來的是霸權主義，批評美國本身重視法治和重視金融穩定，卻突然提出一些行政命令以針對某些國家的公司，然後再要令所有金融機構不能和這些被針對的國家的公司交易。

早在周一，著名投資者David Webb已提出，盈富基金要更換經理人。昨日任志剛亦發聲明指，盈富基金成立的原意是緊貼追蹤恒生指數成分股的整體價格走勢，以發展香港的ETF市場，用一個產品便可以買賣恒指所涵蓋的所有股份。如果經理人因為不能夠買賣恒指某些成分股，令基金不能緊貼追蹤恒指成分股的整體價格走勢，便不適合出任這個工作。盈富基金成立之時，任志剛為金管局總裁。

對於撤換經理人的建議，本報向道富查詢，至昨晚截稿前未有回應。

目前盈富基金的監督委員會，由當年盈富的聯席保薦人王國龍任主席，成員中亦有金管局及港交所（0388）的代表（見表），同時有財務匯報局的前任行政總裁甘博文。至於其餘兩名成員，分別是中大商學院金融學系主任陳家樂，及在金融界打滾多年的裴布雷（Blair Pickerell）。

監督委會金管局港交所各一代表

對於林鄭表示金管局在盈富基金監督委員會的人事任命有影響力，金管局發言人昨晚回應指，委員會成員的委任及免任，須由監督委員會本身作出。監督委員會之主席，則由外匯基金投資有限公司從委員會成員中指定一位出任。金管局又指，期望道富作為盈富基金經理人，能進一步釐清所作出的改變對投資者的影響，並採取一切可行和必要的措施妥善處理對投資者的影響。金管局於周一晚曾經表示，盈富的新安排對基金追蹤恒生指數的影響輕微，對外匯基金投資沒有任何實質影響。

上 / 下一篇新聞

盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
盈富基金上周五錄歷來最大規模走資
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
恒指公司：保持溝通 探討合規指數方案
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
營運不受禁令影響 晨星籲買中移動
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
滬指5年高 恒指企穩二萬八關
3上市公司趁市旺配股
3上市公司趁市旺配股
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
新創建再賣非核心資產 售環保水務套現逾65億
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
金沙創辦人艾德森病逝 享年87歲
上月內地金融數據 普遍遜預期
上月內地金融數據 普遍遜預期
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
人行減緩資本流入 擴大跨境融資管理
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
PayPal增持至100％ 接手內地國付寶
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
3細價股暗盤漲 Legion曾倍升
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
友邦：逾半港人疫市收入跌 或延遲9.3年退休
國泰推全球疫苗空運項目
國泰推全球疫苗空運項目
立信德豪：ESG評估質素降
立信德豪：ESG評估質素降
馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍
馬斯克籲用Signal掀炒錯股 醫療設備股Signal Advance曾飈117倍
軟銀已售Uber20億美元股票
軟銀已售Uber20億美元股票
瑞銀向大額存戶收費 變相負利率
瑞銀向大額存戶收費 變相負利率
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
張兆聰：油股大幅落後油價 買入值博
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
植耀輝：行業前景變數多 雅迪勿高追
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
技術取勝：H&H上望35元料遇阻
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
港視日本城齊搞花市 HKTVmall收花農3%佣金
劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕
劉思明：內險股急漲慎曇花一現 追入嚴守止蝕
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
周顯：美國大亂 中國悶聲發大財
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
湯文亮：拋棄「勤王軍」 特朗普自廢武功
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
去年疫下辣稅收130億 紀錄新低 乏非本地客入市 BSD不足28億
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
投資者付1900萬辣稅 逾1.26億連掃御林皇府3伙
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
美聯黃建業：樓市「送疫迎牛」 料再闖高峰
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
MONACO第二度加推40伙 折實均呎逼2.5萬
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
佳寶2.05億沽大圍全幢巨舖 3年料實蝕近一成
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
中滔環保前主席 逾億沽沙田嶺段洋房
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力
安盛：內地互聯網長線仍俏 中央反壟斷風暴 料無損相關企業實力