金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人

明報記者 廖毅然

林鄭月娥昨早表示，盈富基金目前是一個市場產品，並不是一個政府行為，這個市場產品有它自己的管理人。關於撤換基金負責人的建議，據她所知，金管局仍然有少許剩餘的影響力是關於（有關委員會的）人事任命，但詳情必須要由金管局和有關的監督委員會按情况改變。

林鄭批美霸權主義

林鄭又指，這件事反映出來的是霸權主義，批評美國本身重視法治和重視金融穩定，卻突然提出一些行政命令以針對某些國家的公司，然後再要令所有金融機構不能和這些被針對的國家的公司交易。

早在周一，著名投資者David Webb已提出，盈富基金要更換經理人。昨日任志剛亦發聲明指，盈富基金成立的原意是緊貼追蹤恒生指數成分股的整體價格走勢，以發展香港的ETF市場，用一個產品便可以買賣恒指所涵蓋的所有股份。如果經理人因為不能夠買賣恒指某些成分股，令基金不能緊貼追蹤恒指成分股的整體價格走勢，便不適合出任這個工作。盈富基金成立之時，任志剛為金管局總裁。

對於撤換經理人的建議，本報向道富查詢，至昨晚截稿前未有回應。

目前盈富基金的監督委員會，由當年盈富的聯席保薦人王國龍任主席，成員中亦有金管局及港交所（0388）的代表（見表），同時有財務匯報局的前任行政總裁甘博文。至於其餘兩名成員，分別是中大商學院金融學系主任陳家樂，及在金融界打滾多年的裴布雷（Blair Pickerell）。

監督委會金管局港交所各一代表

對於林鄭表示金管局在盈富基金監督委員會的人事任命有影響力，金管局發言人昨晚回應指，委員會成員的委任及免任，須由監督委員會本身作出。監督委員會之主席，則由外匯基金投資有限公司從委員會成員中指定一位出任。金管局又指，期望道富作為盈富基金經理人，能進一步釐清所作出的改變對投資者的影響，並採取一切可行和必要的措施妥善處理對投資者的影響。金管局於周一晚曾經表示，盈富的新安排對基金追蹤恒生指數的影響輕微，對外匯基金投資沒有任何實質影響。