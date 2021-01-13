金管局促道富釐清盈富影響 有權指定監督委員會主席人選 任志剛支持換管理人

【明報專訊】盈富基金（2800）不對受制裁中資股作出新投資一事，昨日進一步發酵，焦點轉移至道富是否適合繼續擔當基金經理人，而監管當局的口風亦有改變。金管局周一晚才表示，措施對基金追蹤恒生指數的影響輕微，但昨晚卻指，期望道富能進一步釐清對投資者的影響，並表示金管局旗下的外匯基金投資有限公司原來有權指定誰擔任盈富監督委員會主席。至於針對道富的經理人角色，特首林鄭月娥及行政會議成員任志剛昨日均開腔評論，林鄭表示，對於盈富的人事任命，金管局有些微影響力。
明報記者 廖毅然
林鄭月娥昨早表示，盈富基金目前是一個市場產品，並不是一個政府行為，這個市場產品有它自己的管理人。關於撤換基金負責人的建議，據她所知，金管局仍然有少許剩餘的影響力是關於（有關委員會的）人事任命，但詳情必須要由金管局和有關的監督委員會按情况改變。
林鄭批美霸權主義
林鄭又指，這件事反映出來的是霸權主義，批評美國本身重視法治和重視金融穩定，卻突然提出一些行政命令以針對某些國家的公司，然後再要令所有金融機構不能和這些被針對的國家的公司交易。
早在周一，著名投資者David Webb已提出，盈富基金要更換經理人。昨日任志剛亦發聲明指，盈富基金成立的原意是緊貼追蹤恒生指數成分股的整體價格走勢，以發展香港的ETF市場，用一個產品便可以買賣恒指所涵蓋的所有股份。如果經理人因為不能夠買賣恒指某些成分股，令基金不能緊貼追蹤恒指成分股的整體價格走勢，便不適合出任這個工作。盈富基金成立之時，任志剛為金管局總裁。
對於撤換經理人的建議，本報向道富查詢，至昨晚截稿前未有回應。
目前盈富基金的監督委員會，由當年盈富的聯席保薦人王國龍任主席，成員中亦有金管局及港交所（0388）的代表（見表），同時有財務匯報局的前任行政總裁甘博文。至於其餘兩名成員，分別是中大商學院金融學系主任陳家樂，及在金融界打滾多年的裴布雷（Blair Pickerell）。
監督委會金管局港交所各一代表
對於林鄭表示金管局在盈富基金監督委員會的人事任命有影響力，金管局發言人昨晚回應指，委員會成員的委任及免任，須由監督委員會本身作出。監督委員會之主席，則由外匯基金投資有限公司從委員會成員中指定一位出任。金管局又指，期望道富作為盈富基金經理人，能進一步釐清所作出的改變對投資者的影響，並採取一切可行和必要的措施妥善處理對投資者的影響。金管局於周一晚曾經表示，盈富的新安排對基金追蹤恒生指數的影響輕微，對外匯基金投資沒有任何實質影響。