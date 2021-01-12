經濟

香港地產

盛匯基金2800萬沽上環舖 8個月炒貴三成

【明報專訊】去年11年政府為非住宅減辣，市場先後錄得多宗舖位短炒獲利成交，其中盛滙商舖基金最新以2800萬元售出上環皇后大道中一舖位，持貨8個月帳面獲利約700萬元或33%。

李根興：

本地爆疫後累沽近億舖

上述舖位為皇后大道中327至329號地下B1B及B2號舖，面積約500方呎，盛滙商舖基金於去年5月以2100萬元購入後，即約3500萬元放售，至上周減價至2998萬元，隨即獲多組買家洽購，最終以2800萬元售出，呎價約5.6萬元，持貨8個月帳面獲利約700萬元或33%。該舖原由燒臘店租用，現已交吉，現以月租約8萬元放租。盛滙基金創辦人李根興表示，是次為新冠肺炎於本地爆發後第6個沽出的商舖，合共涉及金額近1億元，全數均能獲利。

去年甲廈售價及租金

創12年最大跌幅

另外，美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，去年全年甲廈售價及租金全年分別跌11.1%及18.3%，創下2008年金融海嘯以後最大的單年跌幅，而整體商廈成交量更創下有紀錄以來的歷史新低。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥稱，去年受到疫情打擊，全球經濟表現疲弱，與經濟關連性甚大的寫字樓市場自然不能倖免，走勢呈價量齊跌，而自2017年起租售價急升的港島核心區例如金鐘、中環及上環一帶，更是去年跌勢最急的地區。

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