The Campton 5日內再加推 前後共涉94伙

單位總數467伙的The Campton，目前尚餘170餘伙待售。萬科市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞指，項目最新加推的47伙，維持最高16%直減折扣，折實平均實呎2萬元，撇除座向、景觀及樓層等因素，屬原價加推，短期內公布銷售安排，擬本周內開售。

The Campton上周四已推出5號價單涉47伙（折實平均1.95萬元），而昨日最新加推的47伙，涵蓋5伙開放式戶、13伙1房戶、23伙2房戶、6伙3房戶，折實價567萬至1234.1萬元、折實實呎1.81萬至2.17萬元，整批折實價計市值4億元。

AVA61三撻訂貨重推 售價低過4年前

另資深投資者盧華旗下公司發展、主打納米單位的深水埗AVA61，於去年12月撻大訂的5樓B室、23樓F室、29樓A室(實用161至232方呎)，安排周五重售。發展商昨日修改價單，上述3伙新定價分別是333萬、355萬、560萬元，比2017年舊定價調減3%至11%，惟今次只提供2%直減折扣，比2017年時提供最高8%直減折扣為低，單位實際減幅約4%至5%。上述單位全部原本於2017年7至10月期間售出，成交價343.9萬至630.2萬元，各買家於2020年12月29日均告撻大訂，料各遭沒收15%訂金涉52萬至95萬元。