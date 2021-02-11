「LP10」日內開價 首批料最少179伙

繼MONACO登場後，單位總數893伙的日出康城LP10，今日開放設於九龍灣的示範單位予傳媒參觀。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，示範單位將於周四對外開放。此外，屋苑設多項環保設施，包括太陽能照明、踏板發電系統、雨水收集綠化天台、廚餘轉化系統等。

MONACO最快周末首輪開售

盧續指，LP10逾半數單位享海景，首推料不少於179伙，主要屬2、3房戶；特色戶擬招標，當中最大的實用3928方呎複式戶，售價料可再創同區新高。資料顯示，日出康城成交價最貴單位，為南豐同系LP6頂層實用2739方呎特色戶，成交價達6519萬元、實呎2.38萬元。

啟德MONACO方面，消息指過去3日累收約1700票，超額約10倍。會德豐地產常務董事黃光耀指，集團日內落實首輪銷售時間，料本周末開售。MONACO已推出兩張價單共160伙，整體折實均呎23,239元，折實價計市值18億元。

滿名山洋房今年開齋 8631萬沽

市場其他大額一手餘貨仍錄成交；保利（0119）啟德龍譽，新售出第2B座38樓F室，實用909方呎3房戶，成交價3510萬元、實呎3.86萬元，為龍譽今年首宗一手成交。

新界方面，嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，透過招標售出名庭1號屋，實用2877方呎連花園，成交價8631萬元、實呎3萬元，為屋苑今年首宗一手成交。恒大（3333）掃管笏同區恆大‧珺瓏灣2期，亦透過招標售出5A座地下G室，實用438方呎連花園，成交價889.2萬元、實呎2萬元。

土地註冊處顯示，上月新地（0016）以4650萬元沽出屯門掃管笏星堤6座11樓A室複式戶，登記買家為梁永昌（LEUNG WING CHEONG ERIC），與曾任在港上市的內地旅遊營運商嘉年華國際（0996）執行董事及行政總裁的梁永昌同名，料為同一人。