經濟

香港地產

將軍澳首10日逼百宗二手成交

【明報專訊】除十大屋苑外，部分地區二手交投亦較上月上升，其中將軍澳區本月首10日已錄近百宗成交，較上月同期75宗增加約三成。中原分區營業董事伍錦基指，新近成交位於將軍澳都會駅6座高層G室，實用503方呎，2房間隔，以820萬元沽出，實呎16,302元，略高市價約5％。原業主2006年以283.1萬元購入單位，持貨13年，帳面獲利536.9萬元或約2倍。

元朗本月暫錄80宗 按月倍升

此外，元朗本月僅約10日已錄約80宗二手成交，較上月同期約40宗升約1倍，當中區內指標屋苑YOHO Town近日連錄4宗買賣。市場消息指，YOHO Town 3座高層B室，實用393方呎，2房間隔，以658萬元市價承接、實呎16743元；原業主2007年7月以160萬元買入單位，持貨約13年，帳面獲利約498萬元或3.1倍。

另外，受惠屯赤隧道通車，區內代理指，東涌本月至今累錄約38宗二手成交，較上月同期增兩成，其中東堤灣畔6座高層F室，實用面積607方呎，2房間隔，以755萬元沽出，實呎12,438元；原業主2001年240萬元一手買入單位，持貨19年，帳面獲利515萬元或2倍。東堤灣畔本月迄今暫錄約3宗成交，平均實呎11,684元。

業主移民沽美景2房 38年升值10倍

青衣本月二手成交暢旺迄今暫錄21宗。中原地產市務經理李子清預計，本月青衣全月成交量料可超過上月63宗，區內交投最旺為美景花園及翠怡花園，各錄3宗。李又稱，美景花園新近成交位於10座高層G室，實用478方呎，2房間隔，原業主由屋苑入伙起居住至今，因移民故出售單位，單位叫價575萬元，議價後550萬元沽，實呎11,506元，屬市價水平。原業主1982年以50.4萬元買入，帳面獲利499.6萬元，單位至今大幅升值約10倍。

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