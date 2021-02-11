經濟

香港地產

淘大疫下誕新樓王 成交首破800萬 十大屋苑本月首10日破百宗 第一城美孚新邨交投倍升

【明報專訊】踏入2021年，雖然新冠疫情仍然反覆，但二手交投續旺，部分大型屋苑開始錄得新高價成交，其中2003年SARS成交重災區的九龍灣指標屋苑淘大花園，一個頂層連天台2房單位以近803萬元售出，成交價創屋苑入伙34年以來新高紀錄。另十大屋苑本月首10日已共錄近120宗成交，按月上升逾四成，其中沙田第一城及茘枝角美孚新邨首10日交投，按月均大升逾倍。

明報記者 林尚民

香港置業助理分區董事植光遠表示，近日市場購買力湧現，淘大花園本月至今暫錄約12宗成交，較上月同期5宗明顯倍增，並連錄高價成交，其中Q座頂層戶，2房間隔，實用約489方呎，連天台381方呎，原叫價850萬元，放盤1個多月獲外區客以802.8萬元承接，實呎16,417元，買家為外區換樓客。

淘大本月暫錄12宗 超上月同期逾倍

資料顯示，屋苑對上最高紀錄為R座中層2室，實用面積460方呎，2房間隔，2019年5月以793.5萬元售出，實呎17,250元。

今次破頂成交單位，原業主於2015年8月以約622萬元購入，是次轉售帳面獲利約180萬元或29%。

植又指，屋苑近日另一宗成交為K座頂層戶，實用378方呎，2房間隔，連296方呎天台，成交價695萬元，實呎18,386元。原業主2010年底268萬元購入，持貨10年，帳面獲利427萬元或1.6倍。

事實上，本月大型屋苑二手交投活躍，本報統計，十大屋苑本月首10日共錄約118宗成交，比上月同期約84宗增加逾四成，當中沙田第一城及美孚新邨升幅均逾1倍。

威豪閣6500萬沽 實呎3.6萬雙破頂

中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月首10日暫錄約19宗成交，較上月同期僅約8宗大升逾倍，其中9座中層H室，實用面積327方呎，2房間隔，以579萬元易手，實呎17706元，屬市價水平。原業主2010年212萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利367萬元或約1.7倍。

豪宅續見高價成交，市場消息指，樓齡逾30年的中半山麥當勞道威豪閣，一個位於高層B室，實用1826方呎，以約6500萬元售出，實呎35,597元，售價及呎價均為屋苑新高，原業主1987年以295萬元購入，持貨約33年，帳面獲利6205萬元或21倍。

東旭苑2房未補價788萬沽

不過，亦有個別單位以低市價售出，筲箕灣東旭苑A座低層2房，實用650方呎，3房間隔，以788萬元未補價沽出，實呎12,123元，較去年9月面積相同的A座高層858萬元未補價成交低約8%。原業主2001年182萬元未補價買入，持貨約20年，帳面獲利606萬元或3.3倍。

上 / 下一篇新聞

盈富停買禁令股 中資推中移動升6% 北水淨流入破紀錄 分析料低估值股份獲捧
盈富停買禁令股 中資推中移動升6% 北水淨流入破紀錄 分析料低估值股份獲捧
Webb：盈富應即換基金管理人
Webb：盈富應即換基金管理人
積金局：3股涉強積金總資產0.2%
積金局：3股涉強積金總資產0.2%
周大福上季內地零售值按年升26%
周大福上季內地零售值按年升26%
內地通縮終結 上月物價微升0.2％
內地通縮終結 上月物價微升0.2％
百度證伙吉利母企產智能車
百度證伙吉利母企產智能車
富途暗盤准第三方客戶買賣 總裁鄔必偉：暗盤「高收」優勢 未知影響否
富途暗盤准第三方客戶買賣 總裁鄔必偉：暗盤「高收」優勢 未知影響否
股市暢旺 耀才證券惠理集團雙雙盈喜
股市暢旺 耀才證券惠理集團雙雙盈喜
B站擬來港第二上市 料最快3月招股
B站擬來港第二上市 料最快3月招股
內幕交易獲利7417元 中自化秘書囚45天
內幕交易獲利7417元 中自化秘書囚45天
銀保監准轉讓個人不良貸款 今季落實
銀保監准轉讓個人不良貸款 今季落實
路透：螞蟻騰訊京東 同須公開客戶數據
路透：螞蟻騰訊京東 同須公開客戶數據
港上月餐飲生意跌三成 外賣訂單升3倍
港上月餐飲生意跌三成 外賣訂單升3倍
比特幣兩日回吐兩成 英金融監管局：隨時損失所有金錢
比特幣兩日回吐兩成 英金融監管局：隨時損失所有金錢
強制分享資料惹爭議 WhatsApp：涉儲跟商戶對話
強制分享資料惹爭議 WhatsApp：涉儲跟商戶對話
賈躍亭創辦 法拉第擬美借殼上市
賈躍亭創辦 法拉第擬美借殼上市
陳茂峰：美空殼公司泡沫快爆
陳茂峰：美空殼公司泡沫快爆
張兆聰：吼落後價值股 旭輝動力強
張兆聰：吼落後價值股 旭輝動力強
劉宇亮：內地股巿成交飈 券商股可追落後
劉宇亮：內地股巿成交飈 券商股可追落後
金曹：再不撥亂反正 美失金融霸主地位
金曹：再不撥亂反正 美失金融霸主地位
薛偉傑：內地實現碳中和 需拓碳捕獲封存利用
薛偉傑：內地實現碳中和 需拓碳捕獲封存利用
技術取勝：華潤置地34元料沽壓龐大
技術取勝：華潤置地34元料沽壓龐大
美心主席伍偉國沽匯控賺43萬
美心主席伍偉國沽匯控賺43萬
孫宏斌增持融創 爆升啟示？
孫宏斌增持融創 爆升啟示？
劉思明：環保股落後 海螺創業發力可吼
劉思明：環保股落後 海螺創業發力可吼
周顯：買Tesla不如買Bitcoin
周顯：買Tesla不如買Bitcoin
湯文亮：銀行家離職前的大整蠱
湯文亮：銀行家離職前的大整蠱
將軍澳首10日逼百宗二手成交
將軍澳首10日逼百宗二手成交
「LP10」日內開價 首批料最少179伙
「LP10」日內開價 首批料最少179伙
The Campton 5日內再加推 前後共涉94伙
The Campton 5日內再加推 前後共涉94伙
盛匯基金2800萬沽上環舖 8個月炒貴三成
盛匯基金2800萬沽上環舖 8個月炒貴三成
吉席街舊樓放售七成業權 市值逾6億
吉席街舊樓放售七成業權 市值逾6億