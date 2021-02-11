淘大疫下誕新樓王 成交首破800萬 十大屋苑本月首10日破百宗 第一城美孚新邨交投倍升

明報記者 林尚民

香港置業助理分區董事植光遠表示，近日市場購買力湧現，淘大花園本月至今暫錄約12宗成交，較上月同期5宗明顯倍增，並連錄高價成交，其中Q座頂層戶，2房間隔，實用約489方呎，連天台381方呎，原叫價850萬元，放盤1個多月獲外區客以802.8萬元承接，實呎16,417元，買家為外區換樓客。

淘大本月暫錄12宗 超上月同期逾倍

資料顯示，屋苑對上最高紀錄為R座中層2室，實用面積460方呎，2房間隔，2019年5月以793.5萬元售出，實呎17,250元。

今次破頂成交單位，原業主於2015年8月以約622萬元購入，是次轉售帳面獲利約180萬元或29%。

植又指，屋苑近日另一宗成交為K座頂層戶，實用378方呎，2房間隔，連296方呎天台，成交價695萬元，實呎18,386元。原業主2010年底268萬元購入，持貨10年，帳面獲利427萬元或1.6倍。

事實上，本月大型屋苑二手交投活躍，本報統計，十大屋苑本月首10日共錄約118宗成交，比上月同期約84宗增加逾四成，當中沙田第一城及美孚新邨升幅均逾1倍。

威豪閣6500萬沽 實呎3.6萬雙破頂

中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月首10日暫錄約19宗成交，較上月同期僅約8宗大升逾倍，其中9座中層H室，實用面積327方呎，2房間隔，以579萬元易手，實呎17706元，屬市價水平。原業主2010年212萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利367萬元或約1.7倍。

豪宅續見高價成交，市場消息指，樓齡逾30年的中半山麥當勞道威豪閣，一個位於高層B室，實用1826方呎，以約6500萬元售出，實呎35,597元，售價及呎價均為屋苑新高，原業主1987年以295萬元購入，持貨約33年，帳面獲利6205萬元或21倍。

東旭苑2房未補價788萬沽

不過，亦有個別單位以低市價售出，筲箕灣東旭苑A座低層2房，實用650方呎，3房間隔，以788萬元未補價沽出，實呎12,123元，較去年9月面積相同的A座高層858萬元未補價成交低約8%。原業主2001年182萬元未補價買入，持貨約20年，帳面獲利606萬元或3.3倍。