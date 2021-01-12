湯文亮：銀行家離職前的大整蠱

在其他人來看，即將離職的銀行家對客戶做了一件好事，但其實是大整蠱，老友擔心新銀行家接手後會取消所有短期貸款，問我有何對策，我認為現在要歸還所有短期貸款，令到戶口處於一「正常狀態」，沒有超額透支，然後逐步再用那些短期貸款，否則的話，新上任的銀行家一定會要求清還那些短期貸款，不准超額透支，而且很難會再次批核貸款，我同意老友所說，今次真係大整蠱。

新銀行家接手 貸款額或不保

老蓬做國務卿的日子餘下不足十日，宣布解除美國國務院對台灣的自我設限，蔡小姐心中話今次真係大整蠱，但表面上仍然要表現得非常興奮，仲要講聲多謝。

老蓬離任前送台灣「大禮」

其實，那些所謂自我設限根本形同虛設，中國方面不追究，大家就得過且過，現在老蓬將事件表面化，拜登政府一定會執正來做，首先美國再一次講承認一中政策，新國務卿就會審視那些自我設限，必定要各機構嚴加遵守，千祈唔好與一中政策有牴觸，如此說來老蓬可能好心做壞事，以為幫到台灣，誰不知反而令到台灣減少與美國半官方機構接觸機會。其實，無論銀行家與老蓬，大家都時日無多，有乜嘢都留畀下一任的人去做，做咗都冇人會講聲多謝。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]