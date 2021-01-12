劉思明：環保股落後 海螺創業發力可吼

恒指高開後升298點、高見28,176點回順，即市反彈受制28,100點，午後曾倒跌83點，收報27,908點，升30點或0.11%；國指升0.95%。中小型股有回吐，恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.72%、1.78%。大市成交熾熱，全日達2541億元，高於60天平均近七成。

據《明報》港股數據庫，升跌比率34比66，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約三成；陽燭對陰燭為29比71，大市普遍下跌，沽盤積極但壓力不大，同時上升股份的買盤動力也相當強，整體表現較波動。

環保及新能源跌3.49%最差

本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，當中有超過一半的跌幅約2%以上。火熱的環保及新能源跌3.49%最差，其次航空及相關、金屬及礦石、工業跌逾3%。新能源股炒作多時，信義光能跌穿並低收10天線之下，為近1個月來首次；風電龍源（0916）、金風（2208）守住10天線，前者具買盤承接。此外，資金轉吼一些落後的環保股，海螺創業可以留意。

海螺創業以固廢處置和爐排爐垃圾發電兩大環保業務為核心，在行業中處於領先地位。上半年受到港口物流、節能裝備業務倒退，以及應佔聯營公司利潤增長放緩影響，整體純利增長只有一成；即使受疫情打擊，上半年收入增長超過三成，主業淨利潤增三成。據報公司去年新簽45個環保項目，超額完成年度項目簽約目標，穩步發展。

股價方面，海螺創業去年第二季起主要在32至38元上落，到年尾蠢蠢欲動向上，今年初稍作整固後昨天發力，一旦升破40元最高位，向上再無蟹貨阻力，預計可以上試42元及44元；入市可以將止蝕位放在10天線（現約38元）。

電訊內房物管升1.5%最強

至於上升行業，電訊、內房及物管升約1.5%表現最強。電訊行業主要受到遭美國制裁的中資電訊股大彈所帶動，而內房物管中物管普遍有回吐，內房股做好，但與中資電訊股低位反彈為主。內房股中，萬科（2202）、旭輝（0884）上升動力明顯較恒生中國內地地產指數強，更比藍籌中海外（0688）剛由低位反彈為佳，可以看高一線。

[劉思明 數據尋寶]