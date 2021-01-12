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張兆聰：吼落後價值股 旭輝動力強

【明報專訊】恒指昨日升30點，收報27,908點，成交金額2541億元。恒指昨日初段突破28,000點關口，動力來自騰訊（0700）、中移動（0941）、內銀股等，但午後A股回吐，尤其是強勢的「抱團股」，包括白酒、軍工及新能源全面下跌，港股亦由升1％一度倒跌。高升強勢股以至高升的各類資產都出現較大波動，是否開始做頂？筆者沒有答案。但暫時強勢股中仍有亮點，筆者提過的3條主線，也遠未出現一浪低於一浪，策略仍是低吸為主，重點是控制倉位。價值型股份、落後股回升有些勢頭，當中旭輝（0884）走勢頗佳，是落後股的入市之選。

周末期間比特幣大幅波動，昨日跌勢加劇，由近日高位41,000美元以上，一度跌至33,000美元水平。理論上，比特幣與股市無關，但近期的相關度卻是頗高，事關兩者動力都是來自進取的風險胃納和天量的流動性，一榮俱榮，一損俱損。 除了比特幣，股市中如港股的光伏股大跌，汽車股衝高急回，吉利（0175）倒跌，A股的白酒、軍工等板塊大跌，年初至今最強勢的韓股也先升後急回。投資者的傾向，毫無疑問是先行部分獲利，餘下持倉則看看市場變化再作部署。

北水續加倉 京東健康大升5.6％

不過，市場仍不乏亮點，尤其是一些回調不少的前期熱門股見資金流入。

京東健康（6618）此前由接近200元快速回落，在130元關口前終回穩，調整幅度達30％，但近期見北水持續加倉，配合券商密集式出報告唱好，昨日大升5.6％。藥明生物（2269）早前配股後高位整固，但同系的藥明康德（2359）一直高歌猛進，昨日再升3.7％創歷史新高。新東方（9901）獲野村唱好，目標價高達1720元，股價升6.5％。恒大物業（6666）上周五挾升26％後，昨日再漲10％。

近期強勢高升股的策略就是敢於高追便能獲利，但這是不正常的市况，也不會長期維持下去。很多板塊都有技術上調整的需要，而持貨者更多傾向逢高沽而非高追。昨日弱勢的有金礦資源股、餐飲股、體育用品股、啤酒股、乳業股等，可待回調幅度較大，宜重返一些重要的平均線後才分段低吸。

另外，資金也開始轉吼一些弱勢股，部分傳統醫藥股如石藥（1093）、中生制藥（1177）低位見管理層增持，內房股中融創（1918）也獲孫宏斌增持，股價也在低位有些買盤跟進，走勢由跌轉穩。

舊經濟股表現亮麗 內銀股內房股跑出

昨日最亮麗的也是舊經濟股，內銀股和內房股雙雙跑出。本欄上周推介過的招行（3968）連日創新高，昨日再漲5％，郵儲行（1658）更升逾6％；內險股中太保（2601）新高，但其他股份全跌，弱不禁風。至於券商股依然缺乏買盤支持，維持區間波動。內房股在新年後出現政策風險，但股價開始消化了有關利淡，近期低位有一定支持力，當中走勢較佳的是潤地（1109）、旭輝（0884）等。尤其是旭輝，今年首個交易日受到房地產貸款額度集中管理的消息影響而急跌，但仍守住50天線，昨日更快速突破2020年底的高位，動力頗強。

[張兆聰 還看今朝]

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