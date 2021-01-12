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經濟
2021年1月12日星期二
技術取勝
投資策略
盈富停買禁令股 中資推中移動升6% 北水淨流入破紀錄 分析料低估值股份獲捧
Webb：盈富應即換基金管理人
積金局：3股涉強積金總資產0.2%
周大福上季內地零售值按年升26%
內地通縮終結 上月物價微升0.2％
百度證伙吉利母企產智能車
富途暗盤准第三方客戶買賣 總裁鄔必偉：暗盤「高收」優勢 未知影響否
股市暢旺 耀才證券惠理集團雙雙盈喜
B站擬來港第二上市 料最快3月招股
內幕交易獲利7417元 中自化秘書囚45天
銀保監准轉讓個人不良貸款 今季落實
路透：螞蟻騰訊京東 同須公開客戶數據
港上月餐飲生意跌三成 外賣訂單升3倍
比特幣兩日回吐兩成 英金融監管局：隨時損失所有金錢
強制分享資料惹爭議 WhatsApp：涉儲跟商戶對話
賈躍亭創辦 法拉第擬美借殼上市
陳茂峰：美空殼公司泡沫快爆
張兆聰：吼落後價值股 旭輝動力強
劉宇亮：內地股巿成交飈 券商股可追落後
金曹：再不撥亂反正 美失金融霸主地位
薛偉傑：內地實現碳中和 需拓碳捕獲封存利用
技術取勝：華潤置地34元料沽壓龐大
美心主席伍偉國沽匯控賺43萬
孫宏斌增持融創 爆升啟示？
劉思明：環保股落後 海螺創業發力可吼
周顯：買Tesla不如買Bitcoin
湯文亮：銀行家離職前的大整蠱
淘大疫下誕新樓王 成交首破800萬 十大屋苑本月首10日破百宗 第一城美孚新邨交投倍升
將軍澳首10日逼百宗二手成交
「LP10」日內開價 首批料最少179伙
The Campton 5日內再加推 前後共涉94伙
盛匯基金2800萬沽上環舖 8個月炒貴三成
吉席街舊樓放售七成業權 市值逾6億
技術取勝：華潤置地34元料沽壓龐大
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【明報專訊】中國太保32元料有承接（圖）
海底撈險守10天線（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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