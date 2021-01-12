薛偉傑：內地實現碳中和 需拓碳捕獲封存利用

專家普遍認為，若要達到這兩個目標，內地除了大幅增加清潔能源的發電量、提高節能減排的力度和技術之外，還必須同時大力發展「碳捕獲、封存與利用」技術。

二氧化碳排放量峰值 超歐盟逾倍

據悉，歐盟的二氧化碳排放量在1990年代達到45億噸的峰值，而美國的二氧化碳排放量則在2007年達到大約59億噸的峰值。

專家預測，內地的二氧化碳排放量峰值將會是大約106億噸，相當於歐盟的2.4倍、美國的1.8倍。

按照歐盟在本世紀中葉實現碳中和的目標，它在「碳達峰」及碳中和之間有差不多60年時間。而內地由「碳達峰」到碳中和卻只有30年時間，其二氧化碳排放量峰值還要比歐盟大得多。可想而知，內地面臨的減排要求比發達國家更緊迫和更困難。

根據清華大學能源環境經濟研究所執行所長張希良教授的研究模型，到2060年，內地每年需要的15.034萬億千瓦時電能中，大部分都要來自清潔能源。在未來40年，內地的太陽能發電量需要增長16倍，風能發電量需要增長9倍，水力發電需要增長2倍，核能發電需要增長6倍。但是，太陽能和風能發電並不穩定；若要穩定利用，必須使用大型電池來儲電，以及將它們和其他發電廠的產電合併在一起。

植樹難抵排放量 CCSU成出路

沒錯，內地的發電廠普遍是國有企業，倚靠國家預算，不排除有可能達成這些可再生能源發電量的增產目標。但即使如此，仍然會有一定比例的發電量來自燃燒煤炭、石油或天然氣的火力發電廠。此外，鋼鐵廠、水泥廠、玻璃廠、煉油廠、天然氣加工廠、化工廠，以及航空業、海運業（已假設陸上交通全部改成電動），同樣會產生二氧化碳。

單靠植樹，是否就足以抵消這麼多碳排放量，實現碳中和？以內地的人口數量，恐怕並沒有足夠大的面積來植樹，甚至大多數國家和地區都不可行。這就是不少科學家及能源業者認為，還必須同時大力發展「碳捕獲、封存與利用」（CCSU）技術的原因。

CCSU的第一步是碳捕獲，即是在排放源頭就要捕獲二氧化碳，避免它進入外間的空氣。這應該應用於任何大規模的排放源頭，包括：火力發電廠、煉油廠、天然氣加工廠，以及鋼鐵廠、水泥廠、玻璃廠和化工廠等大型製造業。

第二步是封存，即是將捕獲收集的二氧化碳提純和壓縮之後，封存在安全的地方。這可能是地下、深海或其他可靠的設施。例如，有些能源業者就認為，可以將之儲存回已經停產的油氣井內。

但純粹封存起來，還未算最理想。所以還要有第三步，即是將收集到的二氧化碳作為資源或原材料般使用掉，還要創造經濟價值，實行變廢為寶。

二氧化碳的資源化利用可能方式包括：培植海藻、生產化肥、蔬果食品的保鮮，製造飲料添加劑、乾冰、滅火器、尿素、合成可降解塑膠，以及應用於油田驅油等。其中，製造合成可降解塑膠和油田驅油的產業化應用更被認為前景廣闊。

所謂「二氧化碳油田驅油」技術，就是將大量二氧化碳注入油層中以提高油田採油率的技術。據悉，前蘇聯早從1953年開始就研究這種技術。而美國則是二氧化碳驅油發展最快的國家，自1980年代以來，美國的二氧化碳驅油項目不斷增加，已成為繼蒸氣驅油之後的第二種提高採收率技術。

二氧化碳驅油 應用趨成熟

據報道，美國現時有10個產油區的292個油田適合使用二氧化碳驅油，一般可以提高採收率7%至15%。在得州，二氧化碳驅油是最主要的提高採收率方法，其效果也最好，提高採收率達30%。內地以往93%以上的油田都是採用注水開發的（水驅油），但在大慶和勝利油田的試驗亦曾經顯示，採用二氧化碳驅油之後，可以比注入清水提高採收率7.3%至10.8%。

綜合來說，二氧化碳驅油的應用已經趨成熟。只不過，以往用於驅油的二氧化碳，未必來自碳捕獲和封存而已。但據悉，大慶油田已利用過煉油廠加氫車間的副產品—純度96%的二氧化碳進行二氧化碳非混相驅油試驗。

市場研究機構MarketsandMarkets去年發表的報告預測，去年全球「碳捕獲、封存和利用」技術的市場規模達到16億美元，到2025年，更會增長至35億美元。不過，整體來說，CCSU技術的門檻和難度還是很高的，仍然需要很多時間和投資去研究，才能夠大規模應用。然而，這總勝過單純理想化地鼓吹環保，卻提不出實際可行的方案。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]