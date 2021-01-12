金曹：再不撥亂反正 美失金融霸主地位

美債息飈如埋炸彈 不可不防

港股恒指即月期權活躍成交27,000點至28,800點，1月28日到期。而下月期權活躍成交區26,600點至29,000點 ， 2月25日到期。12月期指在26,943點結算，當日活躍1月期權交易區是25,200點至27,400點，1月初期指在27,380點至27,440點大手加倉，反映恒指1月結算在27,380支持力足夠，而1月結算高於28,800點機會不大。

周一有三件大事值得談談。

（一）負責為香港政府管理追蹤恒生指數表現的盈富基金ETF道富（STT），由於管理人State Street Global Advisor和託管銀行State Street Bank & Trust Co皆是美資公司，受美國行政命令的影響，盈富基金（2800）自1月11日起，不再對受制裁實體的35家公司進行任何新的投資，並披露盈富基金不再適合美國人士投資。事件定會引起為何港府重要的資產要交給同一間美資機構同時管理及託管，這是比較少見的安排。

（二）美資窩輪及牛熊證發行商：高盛、摩根大通及摩根士丹利，叫停旗下合共424隻與恒生指數掛鈎的牛熊證及認購認沽恒指輪，最後交易日期為1月22日。投資者今日開始只可沽出不能買入，上述3家發行商目前總共有429隻恒指牛熊證及89隻認購認沽輪交易，非美公司基本上沒有理會美國行政命令。事件對華爾街作為金融霸主的地位實在有不可估量的影響。將來中資公司的IPO、發債、批股生意做還是不做？

（三）摩根士丹利周一下午因應內地本土貨幣政策收緊，互聯網監管持續，美國收緊對中資股的投資，表示離岸中資股較易受到地緣政治因素影響，加上互聯網監管的不明朗因素持續，故下調恒指及國指目標價。恒指2021年底目標價為28,000點，較早前28,700調低2.4%，國指目標價則調低3.5%至11,000點。當然，唱好唱淡皆有自身的理由，這個時候出報告唱淡，有點想壓低衍生工具在1月22日的結算價的味道。

中移動淨現金 股息7厘

今次無論退市規模及數目，都是有史以來最大，但主要影響美資公司，非美公司未有相關退市行動。市場關注1月21日之後拜登接任美國總統後會否以行政命令作用修正。由於這個35家公司與軍方有關聯的指控並沒有任何舉證，也沒經過美國國會及美國法院審核，可以說是由美國國防部提案，特朗普批准，直接交由財政部執行，明顯是黑箱作業。筆者在金融圈工作超過20年，可說未見過如此荒謬及擾亂市場的行動。

44元中移動（0941）是淨現金公司，派7.5厘股息，資產折讓大約四成，1年內反彈兩成到52元可說是輕而易舉。

[金曹 期權制勝]