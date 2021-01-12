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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：內地股巿成交飈 券商股可追落後

【明報專訊】拜登成為美國候任總統塵埃落定，民主黨上周贏得參議院控制權，市場預期加碼經濟方案會順利落實，美股繼續熱炒創新高。預期拜登政府的更大規模刺激經濟方案，會令通脹上升，美元指數在未來一季度會持續走弱，帶動人民幣兌美元匯率升值，另外春節前的結匯因素變化帶動人民幣需求上升，人民幣有望繼續走強至6.2至6.3水平。

人幣兌美元春節前料續升值

2021年第一周A股迎來開門紅，滬指、深成指、創業板指單周分別上漲2.79%、5.86%、6.22%。上證綜指並在昨日觸及3597.7的高點，突破2018年高點3587點，兩市成交額連續6日突破1萬億元。內地股市成交增，內地券商股無論在投資收益、佣金收入、融資借貸方面的收益皆上升，券商板塊股價一向有A股倍大器的效果，加上大多數在港上市的內地券商股並未有熱炒，可作追落後部署。

內地資金不停加倉港股

H股現時估值低於A股，內地資金不停加倉港股，北水在今年1月頭5個交易日有700億淨買入港股，以力度計比去年3月環球股災時超過1600億的單月流入金額更大。

北水加倉的往往是受美國財政部制裁的中國軍方相關企業名單中內的股份。另外上周五美國更新了該份名單，中海油集團旗下的中海油服（2883）和藍籌中海外（0688）並不在名單之內，如基金公司需要買回早前因受制裁影響而沽出的股份，相信有助股價反撲。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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